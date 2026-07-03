Eduardo Pastor se reúne con Kamal Arifi, cónsul general del Reino de Marruecos en Madrid

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha recibido en Welnia, su sede central, al cónsul general del Reino de Marruecos en Madrid, Kamal Arifi, y a la vicecónsul, Asmae Derkaoui. Se trata de la segunda visita en pocos meses de mandatarios internacionales –tras el encuentro con el Gobierno de Ecuador–, para conocer de primera mano el exitoso modelo de distribución farmacéutica de Cofares.

La reunión ha servido, además, para intercambiar experiencias entre ambos países, abordar asuntos de interés común y explorar futuras oportunidades de colaboración. Esto refuerza el compromiso de Cofares con la internacionalización de su expertise y conocimiento del sector, así como la promoción de un acceso equitativo y seguro a los medicamentos.

En el encuentro también han estado presentes: el director general de Cofares, Rubén Orquín; el director de Marcas Propias, Miguel Poblet; y su director Internacional, Marouane Boutami Messari. Asimismo, la reunión ha contado con la participación del presidente de Dawa Maghreb, el Dr. Mohamed Laghdaf Rhaouti; y la Dra. Mouna Kharmach, del Hospital Universitario Internacional Cheikh Zaid de Rabat.

"Nuestro liderazgo se basa en un modelo de distribución de medicamentos y productos de salud sólido, eficiente, seguro y ampliamente reconocido tanto dentro como fuera de España, por lo que estamos muy satisfechos de poder compartir nuestro expertise con representantes de otros países", ha destacado Eduardo Pastor.

Sobre Cofares

Cofares es una cooperativa de distribución farmacéutica de gama completa y un agente estratégico dentro de la cadena de valor del medicamento, que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Como organización vertebradora de la salud, representa a cerca de 12.000 titulares de oficinas de farmacia. Desarrolla su actividad en base a la excelencia operativa, gracias a su estructura sólida, eficiente y acorde a la legislación vigente, 1 de cada 3 medicamentos en nuestro país son gestionados por Cofares. También apuesta por los servicios de valor añadido a las farmacias y los negocios diversificados, que abarcan toda la cadena de valor del medicamento. La organización mantiene un firme compromiso con las personas y con las prácticas empresariales responsables, en nuestro país genera más de 3.300 empleos directos, a los que se suman otros 1.100 puestos indirectos.