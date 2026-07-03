SmartKer: el tratamiento de los especialistas en belleza que regenera tu piel desde el interior

Decir adiós a la falta de firmeza y a las líneas de expresión ya no resultará algo imposible sin la necesidad de acudir a un centro de belleza. Tampoco conseguir una piel más luminosa, sin marcas de acné y mucho más suave. Todo esto y más es lo que se puede lograr con SmartKer, el último lanzamiento de Proteos Biotech que ha llegado para revolucionar el mundo de la cosmética.

Este laboratorio español líder y especializado en la investigación, desarrollo y producción de enzimas recombinantes para aplicaciones médicas, ha creado la línea Smartker, basada en tecnología enzimática recombinante con la que se consigue ir más allá de la cosmética convencional.

Ya a la venta

Se trata de un tratamiento dermocosmético que actúa sobre los mecanismos naturales de la piel, mejorando su textura, luminosidad, firmeza y calidad sin causar daño ni irritación. «La biorremodelación con enzimas recombinantes representa exactamente hacia donde se dirige el futuro: tratamientos inteligentes que trabajan con tu biología, no contra ella», asegura María Pilar de Castro, doctora europea en biología celular y molecular, directora de estrategia y directora técnica de Proteos Biotech.

Esta biorremodelación nace de la evidencia científica y se basa en resultados visibles que no prometen rellenar ni camuflar, sino mejorar el tejido de la piel desde sus capas más profundas. Esto se consigue gracias a la Keratinasa PB333, una de las enzimas recombinantes desarrolladas por Proteos Biotech, que actúa sobre los enlaces que mantienen unidas las células más superficiales de la piel, favoreciendo una renovación cutánea más eficiente.

Se trata de una vía de acción biológica que multiplica hasta nueve veces la retención de activos, potenciando su eficacia frente a un cosmético convencional. No hablamos de cosmética ‘inspirada en clínica’, sino de ciencia aplicada.