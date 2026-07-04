Azvi inicia la fase 2 para la construcción del Tranvía de Uppsala en Suecia

Azvi, a través del consorcio NYAB-AZVI AB, ha sido designada por el consorcio liderado por el ayuntamiento de Uppsala como contratista principal para la Fase 2 del proyecto del tranvía de la ciudad.

Con la firma de esta Fase 2 del contrato plurianual, que asciende aproximadamente a 600 M€, se traslada a la ejecución el trabajo de planificación, diseño preliminar y preparación desarrollado conjuntamente durante la Fase 1 del proyecto, donde se ejecutarán aproximadamente 17 km de vía doble para tranvía, 22 paradas, además de las infraestructuras asociadas a lo largo del recorrido.

Así, las actividades inmediatas incluirán el diseño detallado, la implantación progresiva de las zonas de obra y la planificación de la logística y de los recursos necesarios para la construcción, todo ello en el marco de la iniciativa colaborativa entre el Ayuntamiento de Uppsala, la Región de Uppsala y el consorcio entre Azvi y NYAB.

El proyecto se ejecutará en dos etapas: la primera estará terminada en 2032 y quedará preparada para su entrada en servicio comercial, mientras que la etapa final concluirá en 2034, cuando la línea del tranvía quede conectada con la red ferroviaria nacional en Bergsbrunna.

Para Azvi, participar en este proyecto clave para el futuro desarrollo de la ciudad de Uppsala y de su sistema de transporte público es un orgullo, y supone una gran oportunidad para contribuir con nuestro conocimiento técnico y experiencia en grandes infraestructuras ferroviarias y tranviarias.