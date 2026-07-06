ING irrumpe en la banca privada española tras adquirir el 40% de Singular Bank

ING ha adquirido una participación de aproximadamente el 40% de Singular Bank. Desde la compañía, señalan que la compra a la firma de inversión Warburg Pincus es una "inversión estratégica" en sus capacidades de banca privada y gestión patrimonial en el mercado español.

Warburg Pincus poseía el 93% de las acciones, de manera que después de este movimiento se queda con algo más de la mitad. El banco holandés ha señalado que esta inversión se enmarca en su estrategia Growing the difference, con la que buscan aumentar su impacto en los mercados en los que operan, ampliar su oferta de productos y segmentos de negocio, y reforzar su relevancia para grupos específicos de clientes.

Se mantiene el equipo directivo

En ese sentido, ING ha destacado que Singular Bank es una de las principales entidades independientes de banca privada en España, con aproximadamente 19.900 millones de euros en activos de clientes bajo gestión, y ofrece una "amplia" gama de productos y servicios para clientes de alto patrimonio. Singular Bank, no obstante, seguirá bajo la dirección de Javier Marín, que, junto con el equipo directivo, mantendrá una participación accionarial en la entidad.

Tras la operación, Singular Bank continuará operando como una entidad independiente dentro del mercado español de banca privada, con una oferta de productos complementaria a la de ING, especialmente diseñada para clientes que requieren soluciones de inversión más sofisticadas, alternativas de financiación y otros servicios de valor añadido.

Ambas entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de oportunidades comerciales ya identificadas, orientadas al crecimiento de la base de clientes y de los activos bajo gestión, al acceso a nuevas oportunidades de negocio y al intercambio de conocimiento estratégico. Tras el cierre de la operación, se espera que la participación de ING en Singular Bank se sitúe en un 40%, condicionada a una inversión adicional prevista por parte del equipo directivo de la entidad.

Ambas entidades han acordado mecanismos para revisar en el futuro la estructura accionarial, lo que podría permitir a ING incrementar su participación. Se prevé que la operación tenga un impacto mínimo en la posición de capital (CET1) de ING. Por su parte, el cierre de la transacción está previsto para el primer trimestre de 2027.