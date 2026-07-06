Mutua Madrileña entra con un 10% en el capital de Muppy

Mutua Madrileña ha ampliado su cartera de participadas, a través de Mutua Ventures, su vehículo de inversión en startups, con la adquisición del 10% del capital de Muppy, plataforma de inversión y gestión de activos inmobiliarios residenciales. La incorporación de Mutua permitirá a Muppy acelerar su crecimiento en España, ampliar su cartera de activos y reforzar su posicionamiento como plataforma especializada en inversión y gestión residencial.

Para Muppy, la entrada de Mutua Madrileña "supone un respaldo estratégico y marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento, consolidación e institucionalización", señaló Vicente Nicolás, ceo de Muppy. "Nuestro objetivo es seguir evolucionando como plataforma integral que conecta capital, oportunidades inmobiliarias y gestión profesional de los activos", añadió.

Muppy se ha fijado como objetivo alcanzar los 400 millones de euros en activos bajo gestión en los próximos dos años, más que duplicando su volumen actual. La compañía gestiona ya más de 150 millones de euros en activos, opera más de 750 unidades y cuenta con presencia en las principales áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.

En esta nueva etapa, Muppy centrará su crecimiento en tres grandes líneas estratégicas: la captación de nuevos activos residenciales (tanto viviendas como edificios), la expansión geográfica y el lanzamiento del área de Wealth, enfocada a grandes patrimonios interesados en invertir en edificios de viviendas para alquiler. La compañía prevé, para lo que resta de 2026, consolidar su presencia en las principales áreas metropolitanas donde ya opera y, en una siguiente fase, abordar nuevas ciudades españolas.

Una plataforma integral de inversión residencial

Fundada en 2021, Muppy ha evolucionado desde su origen como operador inmobiliario hacia una plataforma integral de inversión residencial. Su propuesta se basa en un modelo end-to-end que cubre todo el ciclo del activo: desde la identificación de oportunidades hasta la gestión del alquiler y la eventual desinversión.

"Vemos una oportunidad clara para profesionalizar la inversión y la gestión residencial en un mercado todavía muy fragmentado. Nuestra propuesta diferencial es que integramos toda la cadena de valor", concluye Nicolás.

A través de este enfoque, la compañía busca facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria tanto a inversores particulares como a perfiles patrimoniales, eliminando barreras tradicionales como la gestión, el conocimiento técnico o el acceso a las oportunidades. Los socios fundadores de la compañía son Vicente Nicolás, Borja Serra, Juan Carlos Soldado y David Mateo.