Hochtief (ACS) construirá un data center para NTT en Berlín

Hochtief se ha adjudicado un contrato con NTT Global Data Centers para construir un data center en Berlín. El contrato prevé la construcción de una instalación con una capacidad de 36 MW.

La construcción, a cargo de un equipo integrado por Hochtief Infrastructure y Turner (a través de su filial Dornan), comenzará este mismo verano, y la entrega de las primeras salas de datos está prevista para 2028. La finalización total del proyecto se espera para 2029.

"Este proyecto refleja nuestro compromiso continuo con la infraestructura digital y refuerza la posición de liderazgo de Hochtief en este mercado", afirmó Juan Santamaría, consejero delegado del Grupo ACS y Hochtief. "Alemania está experimentando una demanda fuerte y sostenida de capacidad para data centers y, al combinar las capacidades de Hochtief Infrastructure y Dornan, estamos en una posición idónea para apoyar la expansión continua de la infraestructura digital que sustenta el crecimiento económico y la innovación".

El proyecto consiste en la construcción de un data center de tres plantas y 36 MW de potencia, así como de un edificio de oficinas de cuatro plantas. El alcance del proyecto incluye todos los trabajos de ingeniería eléctrica y mecánica, así como la implantación de sistemas avanzados de seguridad y gestión.

En 2025, Hochtief consiguió nuevos pedidos en data centers por valor de 16.800 millones de euros, lo que supuso que este segmento representara el 21% de su cartera de pedidos.