homming impulsa una nueva etapa en la gestión del alquiler con IA aplicada a la operativa diaria

homming, compañía 'proptech' de la categoría del 'property management', tras consolidar su evolución estratégica y captar la atención del sector en SIMA 2026, da un paso más hacia una gestión asistida por inteligencia artificial, donde la tecnología ayuda a los equipos a tomar mejores decisiones y reducir tareas manuales.

La compañía ha anunciado el despliegue de una evolución de la plataforma con tres nuevas capas de inteligencia artificial integrada que, más que herramientas aisladas, funcionan como un sistema inteligente capaz de acompañar y optimizar el día a día de los gestores profesionales, reduciendo su carga operativa, lo que permitirá aumentar su capacidad de gestión y la mejora en su toma de decisiones.

Según informí, este lanzamiento de homming responde a una realidad de mercado marcada por la fragmentación de herramientas y una creciente complejidad a nivel regulatorio y operativo. Ante este contexto, homming incorpora tres nuevas funcionalidades disruptivas basadas en IA: un asistente conversacional para consultar la cartera de alquileres en lenguaje natural, un escáner inteligente de facturas y un generador de reportes personalizados.

El asistente conversacional inteligente permite a los gestores consultar y operar toda su cartera utilizando lenguaje natural. A diferencia de los chatbots genéricos no solo responde a preguntas, sino que este asistente conoce el contexto operativo de cada cartera y de todo el ciclo del alquiler —desde comercialización hasta la conciliación bancaria—, lo que permite localizar contratos, detectar impagos incidencias o ejecutar tareas sin necesidad de navegar por el software.

Por su parte, el escáner automático de facturas es una herramienta de visión artificial y lectura inteligente que procesa y registra automáticamente las facturas de proveedores e incidencias, reduce errores derivados de la introducción manual de la información. Por último, el generador de reportes personalizados con IA interpreta el volumen financiero de la cartera y proporciona informes a medida para propietarios e inversores de forma mucho más ágil, garantizando una total transparencia y trazabilidad.

Inteligencia proactiva

El desarrollo de esta tecnología comenzó hace más de un año cuando, desde homming, se empezó a detectar que el mercado necesitaba algo más que un software capaz de registrar operaciones aisladas. El objetivo fue crear un sistema operativo que interpretara toda la información propusiera acciones de valor y ayudara a ejecutarlas con éxito. El despliegue se ha realizado de forma progresiva para integrar la IA de manera natural en el flujo de trabajo diario de los gestores.

"Llevamos años viendo cómo los gestores profesionales de carteras de alquiler operaban con herramientas fragmentadas: un software para contratos, otro para cobros y hojas de cálculo para el seguimiento financiero. El mercado del alquiler ha crecido en volumen y complejidad regulatoria, pero las herramientas no avanzaban al mismo ritmo. Ahora, con estas tres capas de IA que hemos incorporado, estamos pasando a un modelo más preventivo, donde la tecnología ayuda a detectar situaciones antes de que generen una incidencia.", explicó Jorge Montero, CEO y cofundador de homming.

La automatización inteligente de homming impacta directamente en las tareas sistemáticas que requieren criterio, tales como la conciliación bancaria de cobros y reservas, las liquidaciones a propietarios, el envío masivo de facturas o el seguimiento de incidencias. Al reducir la carga intrínseca de los procesos manuales, las empresas mejoran en cuanto a control fiscal y contable, a la par que se minimizan los riesgos operativos.

"Nuestra IA está conectada directamente a todo el ciclo del alquiler, desde la verificación del inquilino en prealquiler hasta la conciliación bancaria y las liquidaciones a propietarios. Porque trabaja sobre la información y el contexto de la cartera dentro de la plataforma. Puede localizar un contrato próximo a vencer, detectar un pago pendiente o generar un reporte sin que tengas que navegar por el software. Eso no es un chatbot, es una capa operativa integrada", destacó Montero.

Desde homming, consideran que la aplicación de estas capas de IA evolucionara desde una gestión centrada en tareas repetitivas hacia una gestión más estratégica. "En gestores con carteras medianas y grandes no estamos hablando de un ahorro de minutos a la semana, sino de horas, suponiendo más de un 60% del tiempo de gestión. Es tiempo que antes se destinaba a tareas que la plataforma ahora puede gestionar sola: conciliaciones, recordatorios, envíos, reportes. Ese tiempo el gestor lo puede reinvertir en captar nuevo negocio, mejorar la relación con sus propietarios o simplemente trabajar con menos carga operativa. El verdadero valor no es solo hacer lo mismo más rápido, sino en poder escalar la cartera sin tener que aumentar proporcionalmente el equipo", señaló el CEO de homming.

A medio plazo, el objetivo de homming es que el gestor intervenga únicamente en aquellas decisiones que realmente requieren su criterio, como las conversaciones complejas, las negociaciones o la resolución de casos excepcionales, mientras que la plataforma se encargará del resto de la operativa.