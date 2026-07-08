La Audiencia Nacional asume la instrucción del caso Dr. Smile impulsado por el COEM

El Juzgado Central de Instrucción número 1 ha aceptado la competencia para seguir instruyendo el caso Dr. Smile, procedimiento iniciado en 2022 a partir de una denuncia del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).

Hasta ahora, el caso por el que se investigan múltiples quejas de pacientes de tratamientos de ortodoncia con alineadores de la empresa Dr. Smile, había estado en manos del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, pero debido a la magnitud de este y al carácter de las denuncias, que afectan a pacientes de toda España, será la Audiencia Nacional la encargada de su instrucción.

Las claves del procedimiento

El procedimiento tiene su origen en la denuncia formulada en 2022 por el COEM frente a Dr. Smile Iberia, S.L.U. y otras personas —inicialmente se ha considerado como investigados a dos administradores y a una comercial de la empresa—, por su actividad en la comercialización de tratamientos dentales con alineadores transparentes. El COEM está personado en la causa como acusación particular y ha venido recogiendo, desde el inicio, la información de los pacientes afectados que se han ido sumando al procedimiento. En la denuncia inicial ya se trasladó a los órganos judiciales el caso de unas decenas de pacientes que habían planteado quejas al Colegio por la operativa de Dr. Smile, tanto en lo referente a la comercialización de los tratamientos, como a la realización de estos.

Hasta el momento, el procedimiento ha permitido apreciar indicios de un presunto patrón empresarial repetido en numerosos pacientes: captación contractual masiva por vías telemáticas y publicitarias, derivación a clínicas colaboradoras donde los datos diagnósticos son capturados —en muchos casos por personal no facultativo— mediante escáner intraoral y fotografías (en todo caso pruebas insuficientes para acometer un tratamiento de ortodoncia), ejecución del tratamiento ortodóncico sin la supervisión clínica directa y necesaria, seguimiento a través de fotografías caseras que el propio paciente sube a una aplicación móvil, sucesivos "refinamientos" como respuesta sistemática al fracaso terapéutico, sin replanteamiento clínico real y, en numerosos casos, producción de daños bucodentales que han obligado a las pacientes a someterse a tratamientos reparadores en clínicas ajenas, con la inclusión coercitiva en ficheros de morosidad —tanto directamente por Dr. Smile como por la financiera o la cesionaria del crédito— de quienes han discutido la procedencia de la deuda.

El COEM considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de intrusismo, estafa, contra la salud pública y lesiones imprudentes —incluso dolosas—, sin perjuicio de otros que puedan resultar indiciariamente acreditados a lo largo de la instrucción.