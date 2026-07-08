Mercadona responde por el revuelo generado por el tamaño de su suavizante

Mercadona ha respondido al comentario de un cliente que aseguraba que la cadena de supermercados ha reducido el tamaño de sus suavizantes. Exactamente, el usuario cuestionó hace unos días en X si la compañía había ajustado el precio de estas botellas tras pasar, según indica en su publicación, de los 2 litros a los 1,6 litros. "Curioso es que los lavados siguen siendo los mismos, 80. Sigan reduciendo el tapón, que somos tontos y no nos damos cuenta. Gracias", escribió.

Ante esa crítica, Mercadona respondió que el cambio se debe a una reformulación del producto y no tanto a una reducción del mismo. "Ahora la botella es más pequeña con el mismo número de lavados porque hemos concentrado la fórmula", explica.

Según detalla, "donde antes utilizabas 25 ml, ahora tienes que utilizar 20 ml", por lo que "con menos cantidad tu ropa quedará igual de suave y perfumada que antes".

Hola Jelen 👋. Informarte que ahora la botella es más pequeña con el mismo número de lavados porque hemos concentrado la fórmula. Donde antes utilizabas 25ml, 👉 ahora tienes que utilizar 20ml. Con menos cantidad tu ropa quedará igual de suave y perfumada que antes ✅🌸. — Mercadona (@Mercadona) July 4, 2026

Esta explicación coincide, de hecho, con la información que Mercadona ya trasladó en una nota publicada el pasado 11 de junio de 2025, en la que presentaba su gama de suavizantes. Entonces ya detallaba que viene en botellas de 1,6 litros por ser un "formato manejable" que ocupa menos espacio en casa y que, además, "contribuye al ahorro de plástico".

En ese mismo texto, la compañía aludía a que sus suavizantes cuentan con una fórmula concentrada y que basta con utilizar 20 mililitros por lavado para obtener prendas "suaves, perfumadas y cuidadas".

"Para conseguir el mejor resultado, recuerda seguir siempre las instrucciones de dosificación del fabricante que encontrarás en la etiqueta del producto. Así aprovecharás al máximo sus beneficios y cuidarás tus prendas como se merecen", escribía entonces Mercadona.