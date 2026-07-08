PwC dará servicios de consultoría especializada por su patrocinio en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid

La firma de servicios profesionales Price Waterhouse Coopers (PWC) ha alcanzado un acuerdo con Ifema Madrid, promotor del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, para convertirse en su nuevo local event supporter y prestar "diversos servicios de consultoría especializada" cuando se dispute del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Esos servicios buscarán "aportar conocimiento, rigor y valor añadido al desarrollo y la proyección de la competición", según informaron este martes los organizadores del Gran Premio de Madrid. El pacto, acorde a su comunicado, "refuerza la colaboración entre ambas entidades en torno a un proyecto que tendrá un relevante impacto económico, empresarial y social en la capital y en el conjunto de la Comunidad de Madrid".

César Calleja, socio responsable de Consultoría de PWC España, auguró que todo lo ideado en el circuito madrileño "será uno de los grandes hitos deportivos y empresariales de 2026". "Convertirse en local event supporter representa una oportunidad para poner nuestro conocimiento al servicio de un proyecto con una enorme capacidad de proyección para Madrid. Nuestro objetivo es contribuir a medir con rigor su impacto y ayudar a que el Gran Premio genere valor económico, empresarial y reputacional duradero para la ciudad y para la región", añadió Calleja.

Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, señaló por su parte que el Gran Premio "será sin duda un acelerador de la economía madrileña y de la competitividad e imagen de la marca Madrid". "PWC España nos va a permitir conocer mejor su aportación como gran dinamizador de múltiples sectores productivos, dimensionando el legado que la F1 va a significar para Madrid", comentó al respecto.

Tanto Calleja como Martínez rubricaron un acuerdo que se produce tras la designación en 2025 de PWC como socio consultor oficial de la F1 a nivel global, "una alianza orientada a acompañar la evolución del negocio mundial de la principal competición mundial de automovilismo en ámbitos como la estrategia, el rendimiento, la excelencia operativa y la innovación", según precisó el mismo texto de prensa.

"La incorporación de PWC España como patrocinador local del Gran Premio de Madrid traslada esta relación al ámbito nacional, con una contribución centrada en el análisis del impacto económico, empresarial y social del evento", zanjaron los organizadores del Gran Premio en su nota.