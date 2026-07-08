Serveo refuerza su estrategia de especialización con la desinversión de su actividad de 'bikesharing'

Serveo, compañía participada por el fondo de inversión Portobello Capital especializada en gestión de servicios eficientes y sostenibles, ha firmado la venta de su actividad de bikesharing a Lyft Urban Solutions, que integrará toda la actividad y profesionales que estaba llevando a cabo hasta ahora la compañía.



Según informó, la operación se enmarca en el plan estratégico puesto en marcha por la compañía para consolidar su liderazgo y reforzar su posicionamiento en España en el sector del facility management. En este sentido, la operación apoya la estrategia de Serveo focalizada en actividades especializadas para los sectores core de la economía, como salud, infraestructuras, industria, Administraciones Públicas o servicios para el sector privado.

Asimismo, la compañía avanza en la optimización de su cartera, priorizando aquellas áreas con mayor potencial de crecimiento y diferenciación. La desinversión de la actividad de bikesharing se suma a la desinversión realizada a finales del pasado año de Inacua, actividad especializada de Serveo en la gestión de concesiones de centros deportivos, que pasó a formar parte de Forus.

Salvador Urquía, ceo de Serveo, subrayó precisamente que este movimiento "nos permite concentrar recursos y capacidades en aquellas áreas donde podemos aportar mayor valor. Seguiremos avanzando en nuestro plan de crecimiento sostenible y en el fortalecimiento de nuestra posición como referente en la gestión de servicios integrales".

Serveo ha ido reforzando recientemente su cartera de gestión de servicios con la adquisición de varias compañías que le han permitido sumar capacidades, talento y equipos altamente especializados gracias a la integración de Tecnolimp y la actividad de mantenimiento industrial de Duro Felguera, ambas formalizadas a finales de año 2025; el área de mantenimiento industrial de Ferrovial (Siemsa) formalizada en el inicio de 2026 o de Dominion I&I, Navec así como Grupo Jauregui.

La actividad de bikesharing ha contribuido a posicionar a Serveo en el ámbito de la movilidad sostenible urbana, gestionando soluciones innovadoras en distintas ciudades. Serveo gestiona más de 22.000 bicicletas compartidas en siete ciudades españolas: Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Madrid, La Coruña, Valladolid y Rivas.

"Estamos orgullosos del trabajo realizado por nuestros equipos de bikesharing, en esta etapa de gran compromiso con la movilidad sostenible. Ahora inicia una nueva fase con un socio líder en este sector, mientras nosotros avanzamos en nuestras prioridades estratégicas", ha añadido Urquía.

"Lyft Urban Solutions ha desarrollado una sólida capacidad operativa y una plataforma tecnológica que respaldan a algunos de los sistemas de bikesharing más grandes del mundo. Durante años, hemos visto a Serveo construir algo igual de impresionante: programas de bikesharing de categoría mundial de los que las ciudades españolas dependen cada día", ha afirmado Michael Brous, director de Lyft Urban Solutions. "Ahora podremos unir estas dos fortalezas".

En la operación, Arcano Partners y Cuatrecasas han acompañado a Serveo durante las distintas fases del proceso. Su experiencia y conocimiento especializado han sido claves en la operación, aportando un asesoramiento financiero y jurídico de la máxima calidad y contribuyendo de manera significativa al éxito del proyecto.