Digi saldrá a Bolsa en España con una valoración de 1.662 millones

Digi Spain Telecom, filial española del grupo europeo de telecomunicaciones Digi, ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública de venta (OPV), una operación que sitúa su capitalización bursátil en aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este jueves el folleto de la oferta pública de venta (OPV) y de la oferta pública de suscripción (OPS), paso previo al debut de la compañía en el Mercado Continuo.

Movilizará 287 millones de euros

La oferta tendrá un tamaño base de 287 millones de euros, sin contar la opción de sobreadjudicación del 15%. De esa cantidad, 150 millones de euros corresponderán a un tramo primario de acciones de nueva emisión, mientras que 137 millones de euros procederán de la venta de títulos existentes por parte de Digi Romania, accionista único de la filial española. Con todo, la compañía prevé que sus acciones sean admitidas a negociación alrededor del 15 de julio y que comiencen a cotizar de forma efectiva el 16 de julio bajo el código "DIGIS".

Además, Digi Romania concederá a Barclays Bank Ireland, en representación de las entidades aseguradoras, una opción de sobreadjudicación para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales durante los 30 días naturales posteriores al inicio de la negociación. Así las cosas, según ha explicado Digi Spain Telecom, los ingresos netos obtenidos mediante la emisión de nuevas acciones, estimados en unos 134 millones de euros, se destinarán principalmente a financiar iniciativas de crecimiento.

Entre ellas figuran posibles inversiones estratégicas y de capital, así como la ampliación de la Smart Footprint mediante nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el desarrollo de su red móvil, tanto a través de acuerdos de compartición de red (RAN sharing) como mediante infraestructura propia. De este modo, la empresa señala que estas inversiones se llevarán a cabo manteniendo un nivel de endeudamiento que considera prudente. Asimismo, la compañía ha informado de que no prevé distribuir dividendos a corto plazo.

Por otra parte, Digi Spain Telecom ha comunicado que ha recibido un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros por parte de Global Portfolio Investments dentro de la oferta. De esta forma, una vez completada la operación, Digi Romania conservará aproximadamente el 80% del capital de la sociedad.

Además, la empresa, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección asumirán compromisos de permanencia (lock-up). En el caso de Digi Spain Telecom y Digi Romania, estos acuerdos se extenderán durante 180 días desde la admisión a cotización, mientras que para la alta dirección el periodo será de 360 días

Principales riesgos

Del mismo modo, en el folleto de la operación, Digi Spain Telecom señala que su actividad puede verse afectada por la evolución de la economía española, la volatilidad de los mercados financieros y distintos factores geopolíticos y macroeconómicos. Entre ellos menciona las relaciones entre Estados Unidos y otras economías, las restricciones comerciales, los aranceles y las sanciones económicas.

Además, aunque la empresa indica que no opera en Rusia, Ucrania ni Oriente Medio, advierte de que la evolución de estos conflictos podría tener efectos indirectos sobre su negocio si se adoptan nuevas medidas económicas o comerciales. En este sentido, el documento también recoge como factores de riesgo la competencia existente en el mercado español de las telecomunicaciones, las recientes operaciones de consolidación del sector y determinados aspectos relacionados con su vinculación al Grupo Digi.