Authentic Brands y Experience Group anuncian una alianza estratégica para la expansión de Lee en Europa

Experience Group, plataforma global especializada en marcas premium con sede en Madrid, ha cerrado una alianza estratégica con Authentic Brands Group, plataforma global de desarrollo de marcas, marketing y entretenimiento, para la marca Lee en Europa.

El anuncio de esta nueva alianza se ha llevado a cabo en Nueva York, y la colaboración entrará en vigor una vez se complete la adquisición de Lee, previamente anunciada por Authentic, cuyo cierre está previsto para el segundo semestre de 2026.

"Esta alianza representa un paso importante en la estrategia de expansión internacional de Lee y refleja la solidez de nuestro modelo de plataforma", afirmó Henry Stupp, presidente de EMEAI en Authentic. "Experience Group aporta un profundo conocimiento de la región, una capacidad operativa demostrada y una clara comprensión de cómo desarrollar marcas a través de múltiples canales. Juntos vemos una importante oportunidad para fortalecer la presencia de Lee en Europa, al tiempo que seguimos ofreciendo los productos y experiencias que los consumidores conocen y valoran", concluyó el directivo.

Impulso para Lee

En virtud del acuerdo, Experience Group actuará como socio operativo de Lee en toda Europa, aprovechando su experiencia regional, su infraestructura operativa y sus capacidades de producto para impulsar la próxima fase de crecimiento de esta icónica marca de denim. La alianza abarca las categorías de moda deportiva, ropa activa y ropa de trabajo para hombre y mujer, y está diseñada para reforzar la presencia de Lee en los canales mayorista, minorista y de comercio electrónico, además de ampliar el alcance de la marca en mercados internacionales clave.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Authentic para escribir el próximo capítulo del crecimiento de Lee en Europa", señaló Nacho Puig, CEO y cofundador de Experience Group. Para Puig, "Lee es una marca con reconocimiento mundial y una sólida trayectoria en el universo del denim y el estilo de vida. Estamos deseando seguir construyendo sobre ese legado, acercando la herencia, la artesanía y la propuesta de producto de Lee a un mayor número de consumidores en toda la región, al tiempo que creamos nuevas oportunidades para el futuro de la marca".

Expansión internacional

Fundado en 2013, Experience se ha convertido en uno de los principales actores europeos en los sectores del deporte y la moda. La compañía española opera más de 100 tiendas en cinco países europeos y cuenta con un equipo de más de 1.000 empleados, una plataforma logística propia y una amplia red de distribución. El pasado mes cerró también un acuerdo con Sperry para encargarse de la expansión y ser el operador integral de la marca en el sur de Europa.