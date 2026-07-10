Beatriz Padín, directora de Zara Mujer los últimos 25 años, deja Inditex

La directora de Zara Mujer y miembro del comité de dirección de la compañía, Beatriz Padín Santos, ha decidido salir de la firma tras más de 40 años. Según ha informado este viernes Inditex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Padín abandona su cargo tras 25 años en la dirección de Zara Mujer. Asimismo, la multinacional ha indicado que Padín "ha decidido finalizar su trayectoria empresarial en el grupo y, por tanto, deja sus responsabilidades tanto en Zara como en Inditex".

Por su parte, el nuevo director de Zara Mujer será Alfredo Ferro Varela que, hasta el momento, ocupaba la dirección de Zara Basic. No obstante, el puesto que deja Padín en el comité de dirección no será cubierto.

Según el comunicado de Inditex: "La dirección quiere destacar la gran aportación de Beatriz Padín a la compañía a lo largo de más de cuatro décadas, durante las que ha asumido tareas de gran relevancia —entre ellas la dirección de Zara Mujer durante los últimos 25 años— y ha contribuido de forma muy significativa al desempeño y evolución de Zara".

Beatriz Padín inició su carrera en Zara en 1985, cuando tenía 17 años. Su primer puesto fue el de planchadora de una de las líneas de las instalaciones de Arteijo, en Galicia. Por otro lado, Alfredo Ferro lleva más de 30 años vinculado a la empresa. Además de su puesto como director de Zara Basic también ha ocupado distintos cargos en Zara Mujer. Eva Pérez Salgado será quien lo sustituya al frente de Zara Basic.

Con la salida de Padín, la composición del comité de dirección está formado por Miguel Díaz Miranda (director financiero y de operaciones de Zara), Ignacio Fernández Fernández (director general corporativo), Antonio Flórez de la Fuente (director de Bershka), Javier García Torralbo (director de Digital), Begoña López-Cano Ibarreche (directora general de Personas), Jorge Pérez Marcote (director de Massimo Dutti), Óscar Pérez Marcote (director de Zara), Andrés Sánchez Iglesias (director financiero) y Jordi Triquell Valls (director de Stradivarius).