Fetico refuerza su proyección europea tras lograr la Secretaría del Comité Internacional del Grupo ADEO

Fetico señaló que ha alcanzado "un nuevo éxito" en su consolidación internacional con la elección de Rubén García como secretario del Comité Internacional de Diálogo e Información (CIDI) del Grupo ADEO, al que pertenecen compañías como Leroy Merlin y OBRAMAT.

Este órgano, el máximo espacio europeo de información, consulta y diálogo social del grupo, permite a la representación de las personas trabajadoras conocer de primera mano la estrategia de una compañía con más de 160.000 empleados y formular propuestas sobre aquellas decisiones que puedan afectar al empleo y a las condiciones laborales.

El nombramiento se produjo durante la reunión anual celebrada en Atenas, Grecia, y supone un importante respaldo de las delegaciones de los diferentes países europeos al trabajo y la trayectoria desarrollados por el sindicato en el ámbito del diálogo social.

Rubén García, responsable estatal de la Sección Sindical de Fetico y presidente del Comité Intercentros de Leroy Merlin España, fue elegido por los representantes de las personas trabajadoras de las distintas Business Units del Grupo presentes en Europa. Hasta ahora desempeñaba la responsabilidad de secretario adjunto del CIDI, desde la que ha contribuido al desarrollo de los trabajos del órgano y a la cooperación entre las diferentes delegaciones internacionales.

García ha agradecido la confianza depositada en él y ha expresado su compromiso de ejercer la Secretaría con independencia, imparcialidad y espíritu de colaboración, trabajando para que el Comité continúe siendo un espacio útil de participación, diálogo y construcción de soluciones compartidas.

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha celebrado el resultado y dijo que reciben "esta elección con una enorme satisfacción, porque supone un éxito colectivo y un reconocimiento al trabajo responsable, constante y constructivo que Fetico desarrolla tanto en España como en Europa. La confianza depositada en Rubén demuestra que nuestro modelo sindical, basado en el diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones, es valorado más allá de nuestras fronteras y nos anima a seguir creciendo y ocupando espacios estratégicos para defender los intereses de las personas trabajadoras".

Un nuevo hito para Fetico

La elección representa un nuevo hito para Fetico en los órganos de representación de las grandes compañías multinacionales y consolida al sindicato como una organización de referencia en el diálogo social europeo. La Secretaría del CIDI desempeña un papel esencial en la coordinación de los trabajos del Comité, el cumplimiento de su reglamento de funcionamiento y el impulso de una comunicación fluida entre las delegaciones internacionales, la representación de las personas trabajadoras y la dirección del Grupo.

Durante las jornadas de trabajo celebradas en Atenas, los integrantes del CIDI analizaron la evolución del negocio, la situación económica internacional y los principales retos estratégicos del Grupo, entre ellos la transformación de la compañía, la sostenibilidad, la salud y la seguridad laboral, la evolución del empleo y el desarrollo del diálogo social europeo. Con este nombramiento, Fetico continúa reforzando su presencia en Europa y su participación en los Comités de Empresa Europeos de grandes multinacionales, desde los que promueve un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo, la negociación, la transparencia, la cooperación entre países y la consecución de avances concretos para las personas trabajadoras.