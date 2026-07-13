Amazon Business Prime refuerza la gestión inteligente del gasto empresarial aplicando IA a sus funcionalidades

Amazon Business informó de que continúa mejorando las funcionalidades que los clientes Business Prime en España tienen a su disposición para gestionar las operaciones de compras empresariales que realizan a diario.

En concreto, las novedades introducidas en las herramientas de gestión del gasto Visibilidad del Gasto y Monitorización de Gastos Irregulares, ofrecen a los responsables de compras, finanzas y operaciones una visión más clara de cómo compran sus organizaciones, así como formas más rápidas de actuar cuando se produce alguna discrepancia.

La compañía indicó que el programa Business Prime ofrece a los clientes de Amazon Business acceso a funcionalidades avanzadas que permiten monitorizar, analizar y controlar de forma sencilla las compras realizadas para sus organizaciones. Todos estos servicios y herramientas permiten a las empresas dotarse de un sistema de gestión avanzada que les ayuda a reducir tiempo y dinero en su abastecimiento, generando un valor real para organizaciones de todo tipo.

Según el estudio 'Total Economic Impact 2023' de Forrester Consulting, los clientes de Amazon Business que utilizan Business Prime dedican 1.420 horas menos a las compras, incorporan un 12% menos de proveedores y aumentan en un 41% la velocidad de entrega de sus pedidos.

Dos años de datos para comparar

Visibilidad del Gasto y Monitorización de Gastos Irregulares, son dos funcionalidades exclusivas para clientes Business Prime que recientemente han sido mejoradas para aportar más valor y control a la gestión de las compras empresariales.

En lo que respecta a Visibilidad del Gasto, entre las novedades incluidas en esta herramienta están la interfaz mejorada y el aumento en sus capacidades de datos, que ofrecen a los equipos de compras paneles de control listos para usar que permiten visualizar los patrones de compra, realizar el seguimiento de los ahorros a lo largo del tiempo, conocer el gasto realizado en proveedores locales y pymes, y comparar las compras con la política de la empresa. Los usuarios pueden explorar los datos por periodo, grupo y categoría, lo que proporciona a los equipos de todos los niveles una visión adecuada de sus datos.

Otras de las novedades de Visibilidad del Gasto son un mayor acceso de usuarios, antes limitado solo a los roles de autor y lector, el acceso está ahora abierto a cualquier número de usuarios con permisos de administrador, y actualizaciones de la interfaz de usuario, paneles de control totalmente integrados en la interfaz de usuario de Amazon Business, con un aspecto y un funcionamiento coherentes, y una navegación intuitiva que facilita la exploración de los datos y la toma de decisiones basadas en ellos.

Además, ahora incluye 24 meses de datos para la comparación interanual, frente a los 12 meses anteriores. Además, cuenta con más indicadores (KPI) y datos más completos en cada panel de control. Con dos años completos de historial de compras, los equipos pueden identificar patrones estacionales, medir el impacto de los cambios en las políticas, comparar el rendimiento interanual y elaborar argumentos basados en datos para la consolidación de proveedores o para los cambios en la estrategia de categorías.Para los responsables financieros que elaboran los presupuestos anuales o los equipos de compras que rinden cuentas ante el consejo de administración, esta profundidad de información constituye la base para una toma de decisiones segura y fundamentada.

Respecto a 'Actualidad y precisión de los datos', ahora se actualizan casi en tiempo real y están alineados con la función de Reports, lo que reduce las discrepancias entre los paneles de control y otras funciones de generación de informes.

La IA detecta el gasto anómalo

En Monitorización de gastos irregulares hay alertas mejoradas para detectar gastos anómalos más rápido. Esta herramienta exclusiva para clientes Business Prime utiliza inteligencia artificial para analizar las transacciones en tiempo real y señalar compras que se desvían de los patrones habituales de la cuenta, como compras fraccionadas, pedidos a direcciones inusuales o picos de gasto inesperados. Lo hace en cinco categorías: compras inusuales en determinadas categorías, compras fraccionadas, recompras anormales, direcciones de envío no estándar y gasto diario excesivo. El resultado es una intervención más rápida, una gestión más rigurosa y menos sorpresas a final de mes.

Entre las mejoras que incluye Monitorización de Gastos Irregulares están el acceso ampliado para los usuarios: ahora disponible para los roles de finanzas y de administrador de grupo, más allá del acceso anterior, que estaba limitado únicamente a los administradores, y resúmenes semanales por correo electrónico, los usuarios pueden suscribirse a resúmenes semanales por correo electrónico, lo que garantiza que las personas adecuadas son avisadas de posibles gastos anómalos en el momento oportuno. Por su parte, para los responsables financieros y los administradores de grupo esto significa que la gestión del gasto pasa a formar parte de su flujo de trabajo habitual, en lugar de ser una tarea adicional.

Estos anuncios se hicieron públicos en Amazon Business Exchange (ABX) 2026, el evento insignia de la empresa en Europa, que reúne a cientos de responsables de compras, colaboradores y clientes para analizar cómo las organizaciones se están adaptando a un entorno de compras empresariales cada vez más exigente.

Además de las herramientas de gestión del gasto, Business Prime genera ahorros tangibles a través de envíos rápidos y gratuitos para todos los usuarios de la cuenta empresarial. En 2024, los clientes Business Prime ahorraron colectivamente más de 750 millones de dólares en costes de envío a nivel global, y en 2025 casi la mitad de los pedidos se entregaron en el mismo día o al día siguiente. Para las empresas españolas, esto se traduce en menos costes logísticos imprevistos y mayor previsibilidad presupuestaria, dos factores clave en la gestión eficiente del gasto.