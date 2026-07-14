El CEO de Volkswagen confirma que plantea el despido de 100.000 trabajadores

El grupo Volkswagen estudia la posibilidad de reducir otros 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo si no consigue rebajar sus costes empresariales. Así lo ha planteado el consejero delegado de la compañía, Oliver Blume, en una entrevista a la que ha tenido acceso el semanario alemán Der Spiegel, en la que defiende la necesidad de adaptar la estructura del fabricante a las condiciones del mercado.

Según explica Blume, la compañía necesita disminuir recortar "los costes administrativos, de infraestructura y apoyo al negocio principal a un nivel competitivo". El directivo asegura que estos gastos son actualmente un 20% superiores a la media de otras empresas comparables del sector. Señala que, si los costes laborales no cambian, "una estimación teórica de unos 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo" podrían desaparecer.

Este posible ajuste se añadiría al plan de reducción de plantilla que Volkswagen ya anunció para Alemania hasta 2030, donde prevé eliminar otros 50.000 puestos de trabajo. De esa cifra, 35.000 empleos corresponden a la marca Volkswagen, mientras que el resto afectará a otras firmas del grupo, como Porsche y Audi. En la actualidad, el grupo automovilístico emplea a unas 660.000 personas en todo el mundo.

Menos modelos

La semana pasada, Volkswagen anunció que reducirá su capacidad de producción hasta los nueve millones de vehículos anuales para adaptarse a la evolución del mercado mundial y al incremento de la competencia.

Además, prevé reducir progresivamente su gama de modelos en un 50% y concentrarse en los segmentos que considera más atractivos desde el punto de vista comercial. La empresa también ha comunicado que la complejidad de su oferta se reducirá hasta un 75%, como parte de su estrategia de simplificación y optimización de recursos.

Del motor a la defensa

El pasado mes de marzo, trascendió que Volkswagen mantenía conversaciones con la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems para reconvertir su planta de Osnabrück y destinarla a la fabricación de componentes del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro (Iron Dome) en una operación orientada a preservar unos 2.300 puestos de trabajo.

El proyecto contempla transformar esta fábrica, situada en el estado de Baja Sajonia, para producir distintos elementos del sistema de defensa israelí. Entre ellos figuran vehículos pesados de transporte, lanzadores y generadores eléctricos, aunque no incluiría la fabricación de misiles. No obstante, el proyecto está paralizado.