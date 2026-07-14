Las reservas de vuelos se disparan un 304% por el eclipse de Sol

En la tarde del próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar el eclipse de Sol. Según la agencia de viajes online Kiwi.com, las reservas de vuelos hacia destinos en los que el eclipse será visible en su totalidad realizadas por ciudadanos españoles se han multiplicado por cuatro respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de pasajeros españoles entre el 7 y 12 de agosto con destino a la franja de la totalidad del eclipse se ha incrementado en un 304% respecto del año 2025. Uno de los destinos que más ha aumentado su demanda es Mallorca, con un aumento del 497% a Palma. El precio medio del billete a la isla se sitúa esos días en 92,50 euros por persona. Según la agencia de viajes, Baleares será el último punto en el que se podrá observar la totalidad del eclipse.

La costa cantábrica registra también un incremento en las reservas. Los vuelos con destino a Santander y Bilbao han crecido un 122% en las fechas del eclipse. Quienes viajen al norte de la Península Ibérica durante las fechas deberán pagar una media de 136,93 euros.

Islandia se posiciona como una opción fuera de España para los viajeros que quieran observar el fenómeno astronómico. Los vuelos al país han aumentado un 135%, con un precio medio de 477,79 euros por pasajero. Kiwi.com apunta que los datos de este destino son de carácter orientativo por el tamaño reducido de la muestra.

El vicepresidente de Producto de Consumo de la agencia de viajes online, Michal Sindelár, ha señalado que los datos revelan "tres viajes completamente distintos" para el mismo fenómeno.

Los horarios del eclipse

El eclipse de Sol comenzará a las 17:34 horas del 12 de agosto en el mar de Bering y se adentrará en territorio español tras cruzar el océano Ártico, Groenlandia e Islandia. El sol quedará completamente oculto en una treintena de capitales de provincia desde La Coruña hasta Palma de Mallorca. En España, la duración del eclipse total variará entre los 76 segundos en Galicia y los 104 en Burgos.