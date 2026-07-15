ACS lanza Coravel, su plataforma global de centros de datos, y firma su primer cliente hyperscaler

ACS ha presentado Coravel, la nueva plataforma global de centros de datos creada junto a Global Infrastructure Partners (GIP), la firma integrada en BlackRock. La compañía nace con el objetivo de desarrollar y operar infraestructura digital a gran escala para dar servicio a la economía impulsada por la inteligencia artificial y la computación en la nube. Más que el lanzamiento de una nueva empresa, el grupo lo plantea como una nueva forma de construir la infraestructura digital que sostendrá a la próxima generación de servicios de inteligencia artificial.

El estreno llega acompañado de un primer hito comercial de peso: Coravel ha cerrado su primer acuerdo con un cliente hyperscaler en su campus de Dallas-Fort Worth. Este tipo de operadores, entre los que figuran algunos de los mayores grupos tecnológicos del mundo, requieren enormes capacidades de almacenamiento y procesamiento para atender la creciente demanda de servicios digitales. La compañía presenta este primer contrato como la validación de un modelo integrado que reúne desarrollo, ingeniería, construcción, capital y operación bajo un mismo paraguas.

Un modelo integrado

Con este planteamiento, ACS y GIP combinan las capacidades de desarrollo, ingeniería y construcción del grupo con la capacidad financiera y de inversión de su socio, ofreciendo una propuesta que abarca todo el ciclo de vida de estas infraestructuras. La integración de todas estas fases en una misma plataforma es, precisamente, el elemento diferencial que la compañía reivindica frente a otros modelos del sector, al permitir un control de extremo a extremo del proyecto, desde su concepción hasta su puesta en funcionamiento.

La demanda de inteligencia artificial, computación en la nube y servicios digitales avanzados continúa acelerándose, un contexto en el que la compañía subraya su compromiso de seguir invirtiendo en plataformas que aporten soluciones escalables, fiables y de largo plazo. Coravel se enmarca así en la apuesta del grupo por posicionarse en uno de los segmentos de infraestructura con mayor proyección de crecimiento a escala mundial.

El sello del grupo

El campus será ejecutado por Turner Construction Company, filial de ACS, en lo que el grupo describe como un ejemplo de su estrategia One Group, en la que las capacidades de las distintas compañías que integran ACS se combinan para abordar una de las mayores oportunidades de infraestructura del mundo.

Este enfoque permite, según la entidad, capturar de forma conjunta y coordinada un negocio que exige simultáneamente músculo constructor, solvencia financiera y experiencia operativa. La compañía enmarca este arranque como el primer paso de un proyecto con vocación de continuidad, felicitando al equipo de Coravel por un inicio que considera solo el principio de un recorrido más amplio.