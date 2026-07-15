La empresa automovilística Renault ha bromeado tras la victoria de España contra Francia en las semifinales del Mundial. En sus perfiles españoles de las redes sociales la empresa francesa celebraba la victoria de la Selección española bromeando sobre la pronunciación de su nombre entre la población española.

De este modo, Renault daba permiso a los españoles para llamarla "Renol". Concretamente, la empresa publicó un mensaje en redes sociales donde asegura que "hay victorias que merecen una excepción. Hoy podéis llamarnos Renol".

hay victorias que merecen una excepción. hoy podéis llamarnos Renol pic.twitter.com/m1sDk5OXYO — Renault España (@renault_esp) July 14, 2026

El partido se saldó con la victoria de la selección española por 2 goles a 0. Abrió el marcador Mikel Oyarzabal desde los once metros, después de que Lucas Digne derribase a Lamine Yamal dentro del área. El segundo de los tantos llevaría la firma de Pedro Porro, tras una combinación con Dani Olmo.

Insignia del motor francés

Renault es un fabricante francés de coches fundado en 1899 por los hermanos Marcel, Fernand y Louis Renault. Fue expropiado en 1945 por el Gobierno de Charles de Gaulle y privatizado en 1996, aunque el Estado francés mantiene un 15% de la propiedad. Asimismo, este grupo empresarial es el propietario de la marca Dacia.

Tal y como detallan en su página web, esta empresa patentó en el año 1899 la caja de cambios de transmisión directa, lo que marcó el inicio de su carrera como inventor. Además, inventó también el primer motor de dos cilindros. Del mismo modo, Renault hizo historia con su escudería de Fórmula 1, al convertirse en el primer equipo en competir con un motor turbo en 1977. En este contexto, el piloto español, Fernando Alonso, haría a la marca doble campeona del mundo al ganar en 2006 su segundo Campeonato de Pilotos de F1.

En España la empresa cuenta con dos factorías, una en Valladolid y otra en Palencia, la primera de ellas inaugurada en el año 1972 y la segunda en 1978. Así como la Refactory en Sevilla, la cual consiste en un proyecto que permite el reacondicionamiento de vehículos y baterías.