Gasolina totalmente renovable: así es la alternativa impulsada frente al coche eléctrico y las imposiciones de Bruselas

La ideología y el catastrofismo ecologista han orientado la política económica de la Unión Europea en los últimos años. Así, uno de los objetivos fundamentales de las autoridades públicas ha sido limitar las emisiones de dióxido de carbono, para lo cual se han implementado importantes restricciones en materia industrial, lo cual ha afectado además al sector automovilístico.

Precisamente, las restricciones al automóvil también suponen un perjuicio para los ciudadanos europeos, que se ven obligados a comprarse un nuevo vehículo o, en su caso, han encontrado importantes obstáculos para utilizar sus vehículos. Sin embargo, el sector de los carburantes sigue innovando y, en consecuencia, diversas compañías han presentado una alternativa renovable a los vehículos eléctricos.

Combustibles renovables

La innovación en el sector del automóvil y los carburantes la lideran empresas españolas como Repsol. En un reciente comunicado, la compañía petrolera ha confirmado que "Repsol, en colaboración con Toyota Motor Europe (TME), BMW Group y Bosch, anuncia el lanzamiento en España de un piloto pionero de seis meses de duración". De este modo, la empresa asegura que "la iniciativa, que comenzó a principios de julio, demostrará en condiciones reales el potencial de los vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles renovables."

Al respecto, Repsol explica que este proyecto "contará con una flota de cerca de 20 vehículos Toyota y BMW, impulsados por la gasolina 100% renovable Nexa 95 de Repsol y respaldados por la tecnología digital de trazabilidad de combustible de Bosch". Así, el comunicado incide en que "este piloto aportará evidencias en condiciones reales de que los vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles renovables pueden implantarse a gran escala, contribuyendo a la descarbonización de la movilidad en Europa".

Así las cosas, este proyecto tendrá tres objetivos principales. En primer lugar, busca "impulsar la disponibilidad de gasolina renovable en el mercado, aprovechando la infraestructura de Repsol, actualmente la única compañía que suministra gasolina 100% renovable en estaciones de servicio abiertas al público en España".

Por otra parte, otro de los objetivos de este proyecto piloto será "validar las tecnologías de trazabilidad y certificación digital, mediante el sistema Digital Fuel Twin de Bosch, que certifica el uso de combustibles renovables a lo largo de todo su ciclo de vida". Además, el proyecto también pretende "demostrar el despliegue operativo de flotas de vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles renovables, poniendo de manifiesto que los vehículos actuales pueden funcionar hoy con combustibles 100% renovables aprovechando la infraestructura existente".

Con todo, resulta especialmente relevante que, tal y como se explica en el comunicado, esta alternativa constituye "una solución escalable que aprovecha los vehículos y la infraestructura existentes". Concretamente, la empresa detalla que "a diferencia de otras soluciones que requieren nuevas tecnologías de vehículos o inversiones en infraestructuras, este proyecto piloto utiliza vehículos Toyota España (TES) y vehículos de la flota de BMW, demostrando que los combustibles renovables pueden contribuir desde hoy a la descarbonización del transporte por carretera aprovechando los vehículos y la infraestructura actuales".

De hecho, Repsol subraya que este carburante "se produce a partir de materias primas que cumplen con los requisitos de la Directiva Europea de Energías Renovables (RED)". De acuerdo con la compañía, esto "permite reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles convencionales, manteniendo su plena compatibilidad con los motores de gasolina y las infraestructuras actuales".

El debate sobre la electrificación

Lo cierto es que esta iniciativa supone el impulso de una alternativa realista frente a la electrificación y las imposiciones procedentes de la Unión Europea. Por ello, Repsol explica que "el proyecto piloto generará datos sólidos y conclusiones que contribuirán al debate europeo sobre la descarbonización del sector de la automoción". Precisamente, la compañía asegura que "en un contexto en el que las políticas de la Unión Europea están centradas principalmente en la electrificación, la iniciativa pretende demostrar que los combustibles renovables pueden desempeñar un papel complementario y escalable en la reducción de las emisiones de CO₂".

Además, inciden en que "los datos y resultados preliminares obtenidos durante el desarrollo del proyecto se compartirán con responsables políticos de la Unión Europea, representantes de la industria y medios de comunicación para contribuir al debate sobre la neutralidad tecnológica y la posible inclusión de los vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles renovables en futuros marcos regulatorios".