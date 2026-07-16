GBSB Global e Impuls AgriTech impulsan 12 proyectos para transformar el agro

GBSB Global Business School ha celebrado el Idea Pitch de la nueva edición de Impuls AgriTech, el primer encuentro del programa de preaceleración que impulsa junto con el IRTA y Xarxa AgriTech, con el objetivo de transformar la investigación científica y tecnológica en soluciones innovadoras capaces de responder a los grandes retos del sector agroalimentario.

La jornada ha reunido a una treintena de asistentes, entre mentores de negocio, expertos especializados en AgriTech y representantes del IRTA, la Xarxa AgriTech y Barcelona Activa, quienes han conocido de primera mano los proyectos participantes y han iniciado el proceso de acompañamiento y mentoría que se desarrollará durante los próximos meses.

La edición de este año reúne 23 participantes y 12 proyectos emprendedores, algunos de ellos vinculados a entidades de referencia del ecosistema catalán de innovación como IRTA, EURECAT, la Universidad de Lérida (UDL), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la propia Red AgriTech. Hay proyectos de todo el territorio catalán, con iniciativas que trabajan en algunos de los ámbitos con mayor potencial de transformación del sector, como la inteligencia artificial y el análisis de datos para agricultura de precisión, la robótica agrícola, la biotecnología y los bioinsumos, el AgriFinTech, la innovación alimentaria y la digitalización del sector primario.

El Idea Pitch constituye el punto de partida del programa y permite a los equipos presentar sus ideas ante potenciales mentores especializados en desarrollo de negocio, validación tecnológica y acceso al mercado. A partir de este primer encuentro, los participantes iniciarán un itinerario de formación y acompañamiento orientado a validar sus soluciones, desarrollar su modelo de negocio y acelerar su llegada al mercado. Como novedad de esta edición, los proyectos que completen el programa podrán optar a distintos premios e incentivos impulsados conjuntamente por la Red AgriTech (IRTA) y GBSB Global Business School, con el objetivo de facilitar el desarrollo y la proyección de las iniciativas con mayor potencial.

Impuls AgriTech es un programa de preaceleración para startups impulsado por GBSB Global y Red AgriTech, que tiene la misión de acercar la investigación científica al tejido empresarial, favoreciendo la transferencia de conocimiento y tecnología para generar un impacto económico, social y medioambiental en el sector agroalimentario. El programa busca convertir tecnologías emergentes en productos y servicios viables, impulsando el emprendimiento especializado en ámbitos estratégicos como la agricultura sostenible, la mejora genética, la biotecnología, la inteligencia artificial aplicada al campo o la gestión eficiente de recursos naturales. En esta edición de 2026, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña participa por primera vez en el proceso de selección y seguimiento de los proyectos a lo largo del programa.

Tras el éxito de su primera edición, en la que los proyectos Microbial Solutions, Terra Argus e IPREFER fueron seleccionados por su potencial tecnológico e impacto para continuar su desarrollo, Impuls AgriTech afronta ahora una nueva convocatoria con el objetivo de seguir consolidando a Cataluña como uno de los principales polos europeos de innovación AgriTech.

Xavier Arola, director de Careers and Entrepreneurship Services de GBSB Global, ha destacado que Impuls AgriTech "representa la voluntad de conectar ciencia, innovación y emprendimiento para responder a desafíos reales del sector agroalimentario". "La calidad y diversidad de los proyectos de esta edición demuestran el enorme potencial innovador que existe en nuestro ecosistema y la importancia de acompañarlo para convertir ese conocimiento en soluciones con impacto económico, social y medioambiental", ha concluido Arola.