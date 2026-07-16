Turner (ACS) levanta en Luisiana el mayor centro de datos de Meta con una inversión de más de 50.000 millones

El grupo ACS participa en la construcción del que será el mayor campus de centros de datos de Meta hasta la fecha, un proyecto que redefine la escala de la infraestructura digital a nivel mundial. Las obras se desarrollan en Richland Parish, en el estado de Luisiana (Estados Unidos), y corren a cargo de Turner Construction Company, la filial estadounidense integrada en Hochtief y, a través de esta, en el grupo ACS.

La dimensión del proyecto lo sitúa entre los mayores del sector en todo el mundo. El campus contará con 5 gigavatios de capacidad de computación (IT) y ocupará cerca de 10 millones de pies cuadrados, es decir, en torno a 930.000 metros cuadrados de superficie. La inversión asociada supera los 50.000 millones de dólares, una cifra que ilustra el alcance de una infraestructura concebida para dar servicio a la próxima generación de aplicaciones de inteligencia artificial.

Miles de empleos

El impacto del proyecto no se limita a su magnitud física. En el momento de mayor actividad, la obra dará trabajo a aproximadamente 7.500 profesionales de la construcción, a los que se sumarán más de 1.000 empleos permanentes una vez que las instalaciones entren en funcionamiento. La compañía subraya que, más allá de su escala extraordinaria, el campus generará oportunidades para las comunidades locales, contribuirá al desarrollo y la cualificación de la mano de obra y avanzará en prácticas de construcción sostenible.

La infraestructura de la IA

El proyecto refleja la idea de que la revolución de la inteligencia artificial no solo se programa, sino que también se construye. Según el planteamiento del grupo, el futuro de la IA no comienza con una orden escrita en una pantalla, sino con la infraestructura física que hace posible cada una de esas consultas: los centros de datos donde se almacena y procesa la información.

La actuación se enmarca en la estrategia One Group de ACS, en la que las capacidades de las distintas compañías que integran el grupo se combinan para abordar los grandes proyectos de infraestructura digital que demanda la expansión de la inteligencia artificial. Con iniciativas como esta, el grupo refuerza su posición en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado global, el de la construcción y operación de las grandes instalaciones que sostienen la economía digital.