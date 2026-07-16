Los helados se convierten en verano en uno de los productos más consumidos. En este contexto, la empresa valencia Helados Estiu, cierra el ejercicio 2025 superando los 46 millones de litros de helado vendidos y alcanzando una facturación de 164 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 9,33%.

Esta empresa valenciana es uno de los principales proveedores de dicho producto de Mercadona. El acuerdo de colaboración entre ambas empresas, se firmó en 2002. Según el recuento realizado en su página web en Madrid, en la actualidad, Mercadona comercializa 65 tipos de helados diferentes, de los cuales 22 fabrica Helados Estiu. Esto supone cerca del 34% de la masa que comercializa el supermercado de Juan Roig.

Los helados de Mercadona

Además de Estiu, la Asociación de Industrias Alicantinas de Helados y Derivados, S.A (A.I.A.D.H.E.S.A) fabrica para el supermercado 25 tipos de estos productos. De tal modo, A.I.A.D.H.E.S.A se posicionaría como la principal proveedora de helados para el supermercado de Roig.

Entre los helados que fabrica Helados Estiu para Mercadona encontramos, por ejemplo, el helado bombón negro sabor nata. Se venden en cajas de 6 unidades, a un precio de 3,20 euros.

Del mismo modo, encontramos el helado Mochi coco, que se venden en packs de 6 unidades a un precio de 2,90 euros.

Así mismo, el mini helado sándwich sabor nata. Estos también se venden en paquetes de 6 unidades, a un precio de 2,60 euros.

También, la tarta helada sabor nata y chocolate, la cual se comercializa a un precio de 2 euros.

El origen de Helados Estiu

Tal y como detallan en su pagina web, la empresa se fundó en el año 1983. En 1997 se trasladaron a Riba-Roja del Turia, cambiando su accionariado. De este modo, en el año 2002 cerrarían el acuerdo para suministrar sus productos a Mercadona. En el año 2018 lanzaron al mercado, en colaboración con la marca Wao, los mochis en el mercado internacional. En su web apuntan que su misión es "ser especialistas en la fabricación de los productos que elaboramos, garantizando siempre seguridad alimentaria, calidad igual, coste competitivo, servicio y frescura".

Gracias a la comercialización de sus productos, la heladera valenciana ha registrado un sólido crecimiento, logrando aumentar su beneficio neto un 5.68%, posicionándose en los 9,3 millones de euros, tal y como ha informado la propia empresa en un comunicado. Su facturación en 2024 estuvo cerca de los 150 millones de euros, y en 2025 se elevó hasta los 164 millones en 2025, lo que supone un crecimiento superior al 9% en su facturación.

Las inversiones que Helados Estiu realizó durante el ejercicio de 2025, alcanzaron los 7 millones de euros, con más de 20 millones destinados a ampliar su capacidad de producción. En esta ampliación, la empresa ha reinvertido los beneficios obtenidos, "manteniendo así su apuesta por el crecimiento sostenible, la innovación y la mejora continua de sus procesos productivos", destacan. Para el próximo ejercicio, planean ampliar las instalaciones en Cheste, Valencia, con la edificación de una nueva nave.