Prosegur lanza seguros corporativos y personales para sus clientes y empleados en todo el mundo

Prosegur y Cinalli Insurance Broker, la mayor correduría de seguros argentina, han alcanzado una alianza estratégica para crear Prosegur Insurance Broker, una nueva unidad de negocio que complementa la propuesta de valor del Grupo Prosegur con la integración de seguros corporativos e individuales personalizados, a los servicios de seguridad física, electrónica y digital de la compañía.

Según informó Prosegur, el objetivo es dar un impulso a la integración del mundo asegurador dentro del ecosistema global de seguridad de Prosegur, ampliando su oferta estratégica hacia la protección financiera mediante soluciones innovadoras, digitalizadas y adaptadas a cada segmento, dirigidas tanto a clientes corporativos como individuales. La iniciativa combina la capilaridad global de Prosegur con el conocimiento técnico y la experiencia de 35 años de Cinalli Insurance Broker en el diseño, suscripción y gestión de programas aseguradores en Latam.

Prosegur Insurance Broker ha iniciado sus operaciones en Argentina y se encuentra actualmente en proceso de expansión en Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay como parte de su estrategia global.

"Este proyecto representa un paso natural en la evolución de Prosegur. La incorporación de capacidades de intermediación de seguros nos permite acompañar a nuestros clientes de forma más integral, combinando seguridad, tecnología y gestión del riesgo en una única propuesta. Estamos construyendo un modelo que aporta eficiencia, transparencia y una operativa digital unificada orientada al cliente", explicó Gloria Macías-Lizaso, ceo de AVOS Tech (Prosegur).

Por su parte, Fernando Cinalli, presidente de Cinalli Insurance Broker, ha destacado que "esta alianza nos permite potenciar la envergadura global del Grupo Prosegur para escalar nuestra propuesta de valor, combinando nuestro conocimiento técnico de la industria de seguros, con una plataforma internacional única en el sector de la seguridad".

Cobertura transversal

La propuesta de valor de la nueva unidad se basa en una cobertura transversal que permite proteger desde activos físicos hasta riesgos digitales, adaptándose a cada etapa del negocio. Asimismo, incorpora un alto grado de especialización sectorial, con soluciones diseñadas específicamente para industrias como retail y centros comerciales, logística y transporte, banca e industria financiera, salud, educación, industria manufacturera, tecnología y telecomunicaciones, y agroindustria.

Entre las principales líneas de cobertura se incluyen riesgos del trabajo, flotas de vehículos, cauciones, transporte de mercancías, responsabilidad civil, incendio y todo riesgo operativo, seguros de vida, así como pólizas D&O y E&O. Estas soluciones se complementan con servicios de consultoría de riesgos, programas de prevención y una gestión integral de siniestros.

La nueva unidad cuenta con un equipo multidisciplinar especializado y se apoya en una sólida infraestructura tecnológica, que permite la digitalización de productos, la gestión eficiente de carteras y la generación de reportes personalizados para clientes. Además, incorpora modelos de pricing flexibles y una oferta segmentada que abarca desde grandes corporaciones hasta canales intermediarios, insurtechs y soluciones de afinidad.