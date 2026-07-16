Uber ofrece 12.935 millones por el 100% de Delivery Hero, dueño de Glovo

Uber Technologies ha firmado un acuerdo de fusión con Delivery Hero por el que lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria que implica un valor patrimonial de 14.800 millones de dólares (12.935 millones de euros) por el 100% de la plataforma alemana propietaria de Glovo, según ha informado la multinacional estadounidense. Esta adquisición extenderá el alcance de la plataforma de movilidad y reparto a un total de 99 mercados, con unos ingresos brutos pro forma combinados de 236.000 millones de dólares (206.267 millones de euros) en 2025.

Según los términos de la propuesta, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción, lo que representa una prima del 8% respecto del precio marcado al cierre de ayer por los títulos de Delivery Hero e implica un valor patrimonial de 14.800 millones de dólares por el 100% de la compañía o de 13.700 millones de dólares (11.974 millones de euros) ajustados por las adquisiciones de participaciones previas de Uber.

Con anterioridad al anuncio de su OPA, Uber poseía directamente aproximadamente el 24,77% del capital social con derecho a voto emitido de Delivery Hero, y mantenía una exposición económica adicional de aproximadamente el 11,74% a través de derivados de renta variable. En este sentido, la estadounidense ha suscrito con Prosus un acuerdo irrevocable por el que esta ofrecerá todas sus acciones de Delivery Hero, que suponen aproximadamente el 17%, lo que eleva el interés económico total de Uber hasta alrededor del 53%.

La oferta de adquisición de Uber estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción del capital social en circulación de Delivery Hero y a ciertas condiciones adicionales, como la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias financieras y de control de fusiones. Uber se ha comprometido a no suscribir un Acuerdo de Dominio y Transferencia de Beneficios (DPLTA) durante un período de tres años y prevé que el cierre de la transacción se produzca en el segundo semestre de 2027.

La multinacional financiará la adquisición con efectivo disponible en su balance y nueva financiación mediante deuda. A este respecto, Uber ha formalizado una línea de crédito puente por aproximadamente 14.000 millones de euros.

"Al unir nuestras plataformas, ampliaremos el servicio de reparto asequible y fiable a millones de personas más en muchas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que crearemos más oportunidades para comerciantes y repartidores", ha comentado Dara Khosrowshahi, ceo de Uber, destacando que la compañía tras la fusión casi duplicará el número de mercados donde ofrece servicios de movilidad y reparto.

"La plataforma global de movilidad y reparto de Uber y nuestro compromiso compartido con la innovación hacen de esta la alianza ideal para potenciar las fortalezas de Delivery Hero en el reparto local de comida y el comercio rápido, y para llevar nuestra estrategia de aplicación diaria aún más lejos para nuestros clientes", ha declarado Niklas Östberg, consejero delegado de Delivery Hero.

Venta de Glovo en España

Asimismo, Delivery Hero ha firmado un acuerdo independiente con SSW Partners, sujeto a la finalización de la OPA de Uber y otras condiciones habituales, por el que esta firma de inversión adquirirá los negocios de la plataforma germana en un total de 14 mercados, especialmente donde Uber Eats y Delivery Hero ya operan en paralelo, por una contraprestación aproximada de 1.600 millones de dólares (1.398 millones de euros). En concreto, los negocios que serán transferidos a SSW incluyen foodora (Austria, Chequia, Noruega, Suecia); efood (Grecia); Foody (Chipre); Glovo (Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía y España); PedidosYa (Chile, Ecuador); Yemeksepeti (Turquía).

De tal manera, Uber no adquirirá el control de los negocios transferidos a SSW, y esta firma liderará de forma independiente el proceso para encontrar socios estratégicos que posicionen mejor a dichos negocios para el éxito a largo plazo.

"Nos complace adquirir estas empresas líderes en el mercado", han destacado Josh Steiner y Antonio Weiss de SSW Partners, añadiendo que apoyarán a la dirección para garantizar que estas empresas sigan creciendo, invirtiendo en su personal y ofreciendo un servicio excepcional a sus clientes. "Paralelamente, lideraremos el proceso para encontrar el mejor entorno a largo plazo para estas empresas", han apostillado.