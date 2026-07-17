Los trabajadores del Banco Santander van a poder beneficiarse de un ambicioso plan de prejubilaciones que ha sido acordado con los sindicatos. Concretamente, ambas partes han alcanzado un acuerdo —cuya firma definitiva está prevista para comienzos de la próxima semana— sobre un nuevo plan de prejubilaciones para la plantilla en España que permitirá a los trabajadores de 55 años o más que se adhieran voluntariamente percibir hasta el 95% de la pensión. De este modo, el convenio tendrá vigencia hasta finales de 2028.

Cómo funcionarán las prejubilaciones

El acuerdo establece una asignación equivalente al 74% del salario para los empleados de entre 55 y 57 años y del 76% para quienes tengan 58 años o más. Además, Banco Santander asumirá el coste del convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica. Según los sindicatos, esta fórmula permitirá retrasar el acceso a la jubilación anticipada y reducir el efecto de los coeficientes reductores aplicados sobre la pensión.

Hasta ahora, un trabajador que anticipara su jubilación podía sufrir una reducción de hasta el 21% de la pensión. Con el nuevo sistema, al disminuir el periodo de anticipación a aproximadamente un año, el coeficiente reductor se reduciría hasta el 5,5%. Como ejemplo, los representantes sindicales señalan que una pensión de 3.000 euros mensuales pasaría de reducirse hasta 2.370 euros con el sistema anterior a situarse en 2.835 euros con el nuevo acuerdo.

Del mismo modo, el convenio también contempla el mantenimiento de distintas condiciones para los empleados que se adhieran al plan. Entre ellas figura la continuidad del seguro colectivo de vida, la conservación de las condiciones del Acuerdo sobre Préstamos, Créditos y Condiciones de uso de Servicios Bancarios (Amsec) y las aportaciones al plan de pensiones de empleo por importe de 1.000 euros anuales.

Asimismo, se incrementa hasta un máximo del 4% la revalorización anual del convenio especial, frente al límite anterior del 3%, y se mantienen las ayudas por discapacidad y el derecho al premio por antigüedad.

Un marco voluntario sin objetivo de salidas

Con todo, los sindicatos subrayan que el acuerdo no constituye un expediente de regulación de empleo ni fija un número determinado de bajas. Así, la adhesión será voluntaria para ambas partes, por lo que los trabajadores podrán solicitar su incorporación al plan, mientras que la entidad conservará la facultad de aceptar o rechazar cada petición.

De hecho, según datos aportados por CCOO, durante 2025 abandonaron la entidad cerca de 800 personas, mientras que hasta junio de 2026 ya lo habían hecho unas 400. En este sentido, la organización sindical estima que podrían producirse entre 800 y 1.000 salidas anuales, aunque calcula que alrededor de 5.000 empleados podrían reunir las condiciones para acogerse al acuerdo antes de que expire su vigencia.