Murtra acelera la transformación de Telefónica para que sea una líder global en 2035

Telefónica ha consolidado en el último año y medio, desde que Marc Murtra accedió a la presidencia a mediados de enero de 2025, una hoja de ruta estratégica orientada a impulsar el crecimiento a través de la transformación del Grupo, con el plan Transform & Grow como eje principal. La compañía busca ser más ágil, eficiente e innovadora, simplificando su estructura y reforzando su disciplina financiera para competir en la era digital.

Dentro de esta nueva etapa, el presidente Marc Murtra ha impulsado un propósito renovado: convertir a Telefónica en la principal puerta de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas y administraciones públicas en los mercados donde opera. Este enfoque pretende situar a la compañía como actor central en la vida digital de sus clientes.

La estrategia de crecimiento se apoya especialmente en Europa y Brasil, donde Telefónica mantiene posiciones de liderazgo y dinamismo comercial. Mientras España y Brasil concentran las mayores tasas de crecimiento, la compañía trabaja en la transformación de Alemania y en reforzar su potencial en Reino Unido.

En paralelo, el grupo ha demostrado capacidad de ejecución con una intensa política de desinversiones en Hispanoamérica dentro de su objetivo para abandonar la región. Desde comienzos de 2025 ha completado su salida de seis países: Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia, y ha anunciado el acuerdo para vender su negocio en México, aún pendiente de su cierre.

La transformación también ha venido acompañada de decisiones que el propio Murtra ha catalogado como "difíciles", como un Expediente de Regulación de Empleo y el recorte del dividendo, en un ejercicio orientado a reforzar la eficiencia, la agilidad y la solidez del Grupo y el negocio. Al mismo tiempo, Telefónica ha intensificado su disciplina financiera, reduciendo su deuda a 25.342 millones de euros en el primer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde 2021.

De cara al futuro, la operadora mantiene la ambición de situarse entre las mejores telecos de Europa en 2030 y a escala global en 2035, apoyada en el cumplimiento de objetivos financieros, la renovación de su equipo directivo y del Consejo, y una creciente apuesta por el liderazgo tecnológico y la soberanía digital en Europa.

"En Telefónica asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales", expuso el propio Murtra ante los accionistas en la Junta celebrada en marzo de este año. Y añadió para mostrar la renovada ambición de la compañía: "Queremos ser una de las mejores telecos de Europa en 2030 y ser una de las mejores telecos del mundo en 2035".