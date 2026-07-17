Restalia (100 Montaditos) cerró un primer semestre récord con 20 aperturas

Restalia, la empresa propietaria de marcas como 100 Montaditos, TGB o La Sureña, realizó 20 aperturas durante el primer semestre de 2026, lo que supone un récord en la compañía.

La compañía de restauración organizada destacó este jueves que las nuevas unidades de negocio abiertas entre enero y junio han reforzado su presencia en mercados estratégicos como la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El grupo atribuyó esta evolución a la buena acogida de sus enseñas y al interés de franquiciados e inversores por su modelo de negocio.

Entre las aperturas realizadas durante el semestre figuran nuevos establecimientos de 100 Montaditos en distintos puntos de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, así como locales de Cervecería La Sureña en la provincia de Cádiz y de TGB en Valencia.

Destacó también la puesta en marcha de proyectos de modernización y renovación de establecimientos ya existentes, como la reapertura de un local de Cervecería La Sureña en Sevilla, dentro de su estrategia de actualización de la red de franquicias.

La compañía señaló además que el consumo en sus establecimientos mantuvo una evolución positiva durante la primera mitad del año. El consumo de cerveza por local creció un 4,6% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el de refrescos aumentó un 10,6%.

Restalia indicó que afronta la segunda mitad de 2026 con el objetivo de seguir ampliando su red de establecimientos en España y acelerar su crecimiento internacional, con nuevos locales en Portugal y Estados Unidos.

El fundador de la compañía, José María Capitán, aseguró que el ritmo de expansión refleja "la fortaleza de nuestras marcas y la confianza que siguen depositando en nuestro modelo tanto franquiciados como inversores".