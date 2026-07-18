TÜV SÜD guiará el "proyecto transformador" del transporte ferroviario en Cataluña

TÜV SÜD ha diseñado, junto a la Generalidad de Cataluña, el Plan de servicios ferroviarios de Cataluña 2040, una iniciativa estratégica que define la hoja de ruta para la evolución del transporte ferroviario en la región, con el objetivo de mejorar la capacidad de la red y fomentar una movilidad sostenible.

El Plan de servicios ferroviarios de Cataluña 2040 impulsa una visión a largo plazo: desarrollar un sistema ferroviario capaz de responder a las futuras necesidades de movilidad e integrar de forma eficiente los distintos modos de transporte público. Uno de los aspectos clave del estudio ha sido el análisis de los cuellos de botella de la red, incluido el sistema de túneles pasantes de Barcelona, así como la definición de soluciones orientadas a garantizar una operación fiable.

TÜV SÜD ha prestado apoyo en el desarrollo y la evaluación de las distintas alternativas analizadas para el proyecto. Los trabajos han incluido tanto el análisis de las infraestructuras previstas como el desarrollo de modelos operativos concretos y soluciones innovadoras para la explotación de la red. La viabilidad de las diferentes alternativas propuestas ha sido verificada mediante estudios específicos de capacidad.

El pasado 30 de junio de 2026, el Gobierno de la Generalidad presentó públicamente el proyecto, que confirma la orientación estratégica del futuro sistema ferroviario y destaca su contribución al desarrollo de una movilidad más sostenible en Cataluña.

"Estamos muy satisfechos de que la Generalidad de Cataluña, haya confiado en TÜV SÜD para colaborar en este ambicioso proyecto transformador, al que hemos aportado nuestra experiencia y profundo conocimiento del sector ferroviario", afirmó Lydia Alonso, responsable de la unidad de negocio ferroviaria de TÜV SÜD en España.

La compañía apoya a fabricantes, operadores, autoridades y contratistas mediante servicios de ensayo, inspección y certificación reconocidos internacionalmente a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas ferroviarios. Su equipo internacional cuenta con amplia experiencia en alta velocidad, ferrocarril convencional, metro y sistemas ferroviarios urbanos.

Desde el material rodante, la infraestructura y la señalización hasta la integración de sistemas complejos, TÜV SÜD contribuye a garantizar una explotación segura y eficiente gestionando los riesgos, asegurando la interoperabilidad y el correcto funcionamiento de sistemas ferroviarios complejos.