El Gobierno inhabilita a Holaluz como comercializadora de electricidad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado los trámites para la inhabilitación de Holaluz como comercializadora de energía eléctrica. Esta decisión llega tras entender el Ministerio que la compañía ha incumplido sus obligaciones para la realización de su actividad comercial. A su vez, han iniciado el procedimiento de traspaso de los clientes a un comercializador de referencia, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución fue acordada el pasado 16 de julio por el director general de Política Energética y Minas. Queda abierto, desde el domingo 19 de julio, un plazo de diez días hábiles en los que la compañía puede presentar alegaciones.

La respuesta de Holaluz

La compañía eléctrica ha remitido un comunicado al regulador bursátil BME Growth, firmado por su cofundadora y presidenta ejecutiva, Carlota Pi. En este afirman que la inhabilitación "se trata de un trámite administrativo puntual dentro del marco regulatorio del sector, que la compañía está gestionando conforme a los procedimientos habituales" y ha asegurado a sus clientes el suministro.

Asimismo, expresan su esperanza por una nueva resolución positiva para ellos: "Se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos". Advierten además que la actividad de la compañía se desarrolla de forma habitual: "La actividad comercial de la compañía continúa desarrollándose con total normalidad. El suministro eléctrico a todos los clientes está plenamente garantizado y no se ve afectado por este proceso".

Los resultados de Holaluz

Holaluz redujo en 2025 sus pérdidas hasta los 22,2 millones de euros; sin embargo, sus ingresos descendieron desde los 271 millones de 2024 hasta los 158,9 millones de euros. Además, redujeron su plantilla de 292 a 167 trabajadores, y con unos 221.000 contratos activos en España.

El pasado mes de abril la compañía anunciaba su regreso a la comercialización de gas natural, después de que, con la guerra en Ucrania, decidieron salir de ese mercado. Explican ahora su vuelta por la necesidad de sus clientes de tener una oferta de electricidad y gas natural conjunta.