CIMIC (ACS) logra un contrato clave para reforzar la estabilidad de la red eléctrica australiana

La compañía australiana UGL, filial del grupo CIMIC, controlado por ACS a través de HOCHTIEF, ha sido adjudicataria de un contrato por parte del operador de red Transgrid para ejecutar las obras previas necesarias para la instalación de condensadores síncronos en las subestaciones de Wellington y Darlington Point, en el Estado de Nueva Gales del Sur.

El proyecto forma parte de la primera fase del System Strength Plan de Transgrid, que contempla la instalación de 10 condensadores síncronos en cinco emplazamientos para reforzar la estabilidad y la fiabilidad de la red eléctrica a medida que el Estado avanza en la sustitución de la generación con carbón por energías renovables.

Obras civiles y de apoyo a futuros equipos

El alcance del contrato incluye movimientos de tierra, cimentaciones, servicios subterráneos y la construcción de instalaciones destinadas a albergar sistemas eléctricos y de comunicaciones que darán soporte a la futura instalación de los condensadores síncronos.

Estas actuaciones se desarrollan dentro de un Proyecto Prioritario de Infraestructura de Red del Gobierno de Nueva Gales del Sur, con el objetivo de garantizar que la red de transmisión siga siendo segura y resiliente conforme se conectan mayores volúmenes de generación renovable.

Juan Santamaría destaca el papel de la transmisión eléctrica

El consejero delegado de ACS Group y HOCHTIEF y presidente ejecutivo de CIMIC Group, Juan Santamaría, subrayó la importancia de contar con una infraestructura de transmisión robusta durante la transición energética australiana.

"Una infraestructura de transmisión fiable y resiliente es fundamental para la transición energética de Australia. Este proyecto reforzará la red eléctrica de Nueva Gales del Sur y proporcionará la fortaleza del sistema necesaria para mantener la estabilidad de la red a medida que evoluciona la combinación de fuentes de energía".

Santamaría añadió que la experiencia de UGL en la ejecución de infraestructuras energéticas complejas será un elemento clave para el desarrollo de estos trabajos para Transgrid.

Los condensadores síncronos ganan protagonismo

Por su parte, el director general de UGL, Sam Goldsmith, afirmó que la compañía está "orgullosa de apoyar el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Transgrid" mediante la ejecución de las obras en Wellington y Darlington Point.

"Los condensadores síncronos desempeñan un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la estabilidad y la fiabilidad de la red, ayudando a garantizar un suministro eléctrico seguro a medida que evoluciona el mix energético".

Goldsmith señaló además que UGL trabajará junto a Transgrid para ejecutar el proyecto "de forma segura y eficiente".

Las obras ya están en marcha

CIMIC ha confirmado que las actividades de construcción ya han comenzado.

El grupo, con una trayectoria que se remonta a 1899, opera en alrededor de 20 países y cuenta con unos 39.000 empleados dedicados a servicios de ingeniería, construcción y recursos naturales. Entre sus divisiones figuran CPB Contractors, Leighton Asia, UGL, Sedgman, Thiess y Pacific Partnerships, todas ellas respaldadas por su consultora de ingeniería interna EIC Activities.