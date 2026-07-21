Engel & Völkers Commercial lanza un plan pionero en España con 267 contrataciones laborales

Engel & Völkers Commercial ha puesto en marcha el mayor plan de captación de talento comercial de su historia en España, con 267 incorporaciones durante el segundo semestre de 2026, en un movimiento que rompe con la figura tradicional del agente autónomo a comisión pura.

Según informó la firma, las contrataciones se concentrarán en Madrid, Barcelona, Valencia, Tarragona y Dénia, con un canal adicional de expansión selectiva en otras provincias. Madrid absorberá el 44% de las incorporaciones. El plan ibérico del grupo alemán suma 326 vacantes, con otros 59 puestos en Lisboa.

La principal novedad reside en el modelo de vinculación: la multinacional del segmento premium ofrecerá a sus nuevos asesores un contrato laboral bajo la figura de Representante de Comercio, con la cobertura del Estatuto de los Trabajadores y del régimen general de la Seguridad Social, además de flexibilidad horaria.

El esquema retributivo combina un salario fijo mínimo anual de carácter compensatorio con un sistema de comisiones que se activa desde la primera operación cerrada en el año. La compañía sostiene que su cuota en el segmento premium multiplica las oportunidades de negocio de cada asesor desde el primer día.

El segundo pilar del plan es tecnológico. Cada profesional dispondrá de un copiloto de inteligencia artificial integrado en su operativa diaria, junto al CRM propio de la marca sobre ecosistema Google (E&V Advance–EVA). El soporte se completa con directores de zona, asesores legales y financieros, analistas de datos y equipos propios de fotografía y arquitectura.

La firma no exigirá experiencia previa en el sector inmobiliario y buscará perfiles con vocación comercial, capacidad de negociación y autogestión, procedentes de ámbitos como las ventas, la atención al cliente premium, los seguros o la banca comercial.