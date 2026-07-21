La creatina llega a Mercadona: qué es y qué beneficios tiene

La cadena de supermercados propiedad de Juan Roig, Mercadona, ha decidido incluir entre los productos que ofrece la creatina. Se trata de un suplemento alimenticio que ayuda a mejorar el ejercicio físico de alta intensidad y corta duración. De tal modo, se ha comenzado a vender en la sección de fitoterapia y parafarmacia de estos supermercados. Sin embargo, este producto no está disponible en todos sus establecimientos.

Tal y como detalla el informe realizado por el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) datado en 2024, la creatina es "una sustancia endógena sintetizada en el páncreas, riñones e hígado, que, además, puede ser aportada a través de la dieta, principalmente por la ingesta de carne y pescado". Así, la dieta mediterránea aporta "entre 0,25 y 1 g diario de creatina", mientras que con la dieta vegetariana no se ingiere. Por tal motivo, la creatina también se puede consumir como suplemento alimenticio.

Para iniciar su comercialización, Mercadona ha decidido confiar en Laboratorios Ynsadiet, que explican en su página web su amplia experiencia en el sector de los complementos alimenticios, de 40 años, en los que han tratado de "ofrecer los mejores productos naturales a nuestros clientes". El objetivo de estos laboratorios "es el desarrollo de marcas propias de productos naturales que se adelanten a las necesidades en nutrición, salud y cosmética natural". De tal modo, la creatina se vende en Mercadona en botes de 200 gramos a 8 euros.

Sin embargo, este producto ha despertado las críticas hacia el supermercado en las redes sociales. Algunos usuarios han creado publicaciones desaconsejando el producto debido a la composición y el precio de la creatina que comercializan. De este modo, algunas personas alegan que "apenas el 71,4% es creatina, y el resto es un aditivo enmascarado".

Los beneficios de la creatina

Según una explicación de Adeslas, publicada en su página web, la creatina tiene algunos beneficios para mejorar el rendimiento deportivo, "especialmente en actividades de tipo anaeróbico", permitiendo un aumento de "la fuerza, la potencia muscular y la capacidad de repetir sprints". Además, puede ser útil para lograr una recuperación más rápida tras realizar los ejercicios de alta intensidad, "al reducir el daño y la inflamación de las células musculares", explican.

De forma añadida a esto, la creatina puede aumentar el "combustible muscular esencial en la realización de esfuerzos intensos prolongados", pues su consumo "aumenta los niveles de glucógeno" en los músculos.

Creatina en enfermedades renales

Para Aesan, la principal preocupación por el efecto tóxico de la creatina recae sobre los efectos en la función renal. "La creatina, en condiciones normales, no está presente en la orina pero, durante su suplementación, la creatina puede alcanzar niveles muy altos en orina", detalla el informe.

Sin embargo, no hay evidencias de que la suplementación con creatina sea perjudicial para la salud de la población general. A este respecto aclaran que "la suplementación con monohidrato de creatina hasta 30 g/día durante 5 años podría ser segura en población adulta". Por el contrario, los suplementos de creatina no deberían ser consumidos por personas que tengan previamente una enfermedad renal.