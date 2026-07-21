Meliá abandona Cuba por la grave crisis económica y la falta de "mínima estabilidad operativa"

La retirada de una de las mayores cadenas hoteleras españolas de Cuba ya tiene fecha. La compañía Meliá Hotels International ha decidido poner fin a toda su actividad en la isla a partir de este viernes, 24 de julio, tras meses de creciente deterioro en las condiciones de operación.

La empresa, con sede en Palma de Mallorca y presencia en 34 establecimientos cubanos, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial portuguesa, Ilha Bela Gestao e Turismo, encargada de gestionar los hoteles en el país, cesará la prestación de servicios en todos ellos. La decisión responde a las "notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que, persistentemente, han venido y vienen afectando" a Cuba.

Según detalla la compañía, el contexto se ha visto agravado por el endurecimiento del embargo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, una situación que, en la práctica, impide garantizar una "mínima estabilidad operativa". El cese no solo afecta a la gestión hotelera, sino también al uso de marcas, la recepción de turistas y toda la cadena de suministro vinculada a los establecimientos.

Una retirada ordenada para reducir el impacto en la cadena

Meliá reconoce que está analizando el alcance económico de esta salida, incluida la posible revisión del valor contable de sus activos en la isla, un cálculo que se concretará con la publicación de sus resultados semestrales. Mientras tanto, su filial trabaja en una retirada ordenada para reducir al máximo el impacto sobre empleados, proveedores y clientes.

La decisión no llega por sorpresa. Ya en mayo, coincidiendo con la presentación de resultados del primer trimestre, la hotelera había reducido a la mitad su capacidad operativa en Cuba. En ese momento, gestionaba 34 hoteles, con más de 14.000 habitaciones, y mantenía dos proyectos en desarrollo que ahora quedan en el aire.

El deterioro del entorno se ha reflejado también en los indicadores del negocio. La ocupación media en la isla cayó hasta el 34,1 %, muy por debajo del 58,8 % registrado en el conjunto de su cartera global. A ello se suma el impacto en la rentabilidad: el RevPAR se situó en 34,4 euros, un 8,6 % menos interanual y lejos de los 84 euros de media del grupo.

Entre los factores clave, la compañía apunta a la escasez de combustible tras la intervención estadounidense en la región a comienzos de año, lo que ha dificultado gravemente la operativa diaria y ha lastrado la llegada de turistas. Un escenario que, sumado a las restricciones comerciales, ha terminado por hacer inviable la continuidad del negocio en la isla.