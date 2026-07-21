¿Qué va a pasar con los clientes de Holaluz si el Gobierno inhabilita la compañía?

Los cientos de miles de clientes de Holaluz afrontan días de incertidumbre después de que el Ministerio para la Transición Ecológica iniciara el procedimiento para extinguir la habilitación de la comercializadora catalana como empresa autorizada para vender electricidad. Aunque el expediente todavía no es definitivo, muchos consumidores se preguntan qué ocurrirá con su contrato, si pueden quedarse sin suministro o si tendrán que cambiar de compañía.

La respuesta es clara: los clientes no se quedarán sin luz. El motivo es que el sistema eléctrico español contempla mecanismos para garantizar el suministro incluso cuando una comercializadora deja de operar. Por ello, en caso de que finalmente el procedimiento concluya con la pérdida de la autorización de Holaluz, los contratos serán traspasados automáticamente a una comercializadora de referencia, como las pertenecientes a Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, dependiendo de la zona geográfica.

Holaluz todavía puede evitar el traspaso

La Dirección General de Política Energética y Minas adoptó el acuerdo el pasado 16 de julio y su publicación en el Boletín Oficial del Estado abrió un plazo de diez días hábiles para que Holaluz presente alegaciones. La compañía, presidida por Carlota Pi, trabaja para demostrar que está al corriente de sus obligaciones y evitar la pérdida de su habilitación como comercializadora.

Por tanto, el procedimiento se encuentra en una fase inicial y la extinción no es firme. Será el Ministerio quien, una vez estudiadas las alegaciones, decida si continúa adelante con el expediente o lo archiva.

Entonces, ¿qué ocurrirá con los contratos? Si finalmente el Gobierno confirma la inhabilitación, los clientes serán trasladados automáticamente a una comercializadora de referencia. Ese cambio se realizará sin que el consumidor pierda el suministro eléctrico, ya que las comercializadoras únicamente venden y facturan la energía, mientras que la red de distribución sigue dependiendo de las compañías distribuidoras de cada zona.

Durante ese proceso, los usuarios pasarán temporalmente al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, salvo que decidan contratar otra oferta en el mercado libre antes de que se complete el traspaso. No obstante, el Ministerio deberá comunicar previamente cómo se realizará ese cambio y los afectados dispondrán de un plazo para elegir otra comercializadora si así lo desean.

Los clientes pueden cambiar de compañía cuando quieran

Debemos recordar también que los consumidores no están obligados a esperar a que concluya el procedimiento administrativo. En cualquier momento pueden contratar una nueva tarifa con cualquier comercializadora del mercado libre o regulado.

Quienes prefieran no realizar ninguna gestión serán trasladados automáticamente a la comercializadora de referencia que les corresponda. En cambio, quienes opten por cambiar de empresa podrán comparar precios, condiciones, permanencias y servicios adicionales antes de firmar un nuevo contrato.

Cabe destacar, además, que hay que prestar especial atención si se tienen placas solares contratadas con Holaluz, ya que puede haber cambios en ciertas circunstancias. Las placas solares seguirán siendo propiedad del cliente, pero los sistemas de compensación de excedentes, como Holaluz Cloud, dejarán de aplicarse cuando el contrato pase a otra comercializadora. Será la nueva compañía la que establezca sus propias condiciones para retribuir la energía vertida a la red.

Asimismo, los servicios de mantenimiento o las garantías asociadas a contratos suscritos directamente con Holaluz podrían verse afectados si la empresa modifica su estructura operativa durante el proceso de reestructuración.

¿Qué documentación conviene conservar?

Mientras se resuelve el expediente, es recomendable que los clientes conserven las últimas facturas, el contrato de suministro, el código CUPS del punto de suministro y los justificantes de pago.

También conviene desconfiar de llamadas telefónicas que soliciten una contratación urgente, datos bancarios o códigos recibidos mediante SMS. El procedimiento iniciado por el Ministerio no obliga a facilitar contraseñas, claves de verificación ni a realizar pagos extraordinarios por teléfono.

Holaluz asegura que es un trámite administrativo. La compañía ha restado importancia al procedimiento y lo ha definido como un "trámite administrativo puntual" dentro del marco regulatorio del sector eléctrico. En un comunicado remitido a BME Growth, donde cotiza desde 2019, aseguró que espera resolver la situación "en los próximos días" dentro de los plazos legales previstos. Su presidenta ejecutiva, Carlota Pi, insistió en que el suministro eléctrico "está plenamente garantizado" y que la actividad comercial continúa desarrollándose con normalidad.

Una empresa inmersa en una profunda reestructuración

El expediente llega en un momento especialmente delicado para Holaluz. La empresa cerró 2025 con pérdidas de 22,2 millones de euros, aunque redujo el resultado negativo respecto al ejercicio anterior. Sus ingresos descendieron un 41%, mientras que la plantilla pasó de 292 a 167 trabajadores, y la deuda neta aumentó hasta los 42 millones de euros.

A esta situación se suma la suspensión de la cotización de sus acciones en BME Growth tras conocerse el expediente, una medida adoptada por el mercado bursátil al considerar que concurrían circunstancias que podían alterar el normal desarrollo de la negociación.

Por ahora, el futuro de Holaluz depende de las alegaciones que presente durante los próximos días y de la resolución definitiva del Ministerio. Mientras tanto, los clientes pueden mantener la tranquilidad: el suministro eléctrico está garantizado y, si finalmente se produce el traspaso, podrán elegir entre aceptar la asignación automática a una comercializadora de referencia o cambiar libremente a la compañía que consideren más conveniente.