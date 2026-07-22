Cox, Europastry, Deutsche Börse y EQT lideran un semestre con operaciones por más de 50.000 millones de euros

El mercado español de fusiones y adquisiciones registró 1.485 operaciones por un importe agregado de 50.474 millones de euros durante el primer semestre de 2026, según los datos de TTR. Aunque la actividad se redujo un 15% respecto al mismo periodo del año anterior a nivel de número de operaciones, el volumen de las mismas se mantuvo prácticamente plano.

En todo caso, el semestre dejó varias operaciones de especial relevancia corporativa. Entre ellas destacan la adquisición de Iberdrola México por parte de Cox, la compra de Highland Baking por Europastry, la de Deutsche Börse sobre Allfunds y la adquisición de Adevinta España por EQT.

Entre las operaciones más relevantes del semestre figura la adquisición de Iberdrola México por parte de Cox. La compañía ha definido la transacción como un paso transformacional que refuerza su posicionamiento como utility integrada de agua y energía, incorporando una plataforma de generación y comercialización con una posición destacada en el mercado mexicano. La operación incrementa significativamente la escala del grupo, fortalece su capacidad de generación de caja y consolida a México como uno de los mercados estratégicos sobre los que se sustenta su plan de crecimiento a largo plazo.

La apuesta por el crecimiento internacional también está detrás de la adquisición de Highland Baking por parte de Europastry. La empresa española ha presentado la operación como un hito dentro de su estrategia en Norteamérica, uno de los mercados más relevantes para la industria global de la panadería. A través de esta integración, Europastry refuerza su presencia productiva y comercial en Estados Unidos, amplía su capacidad para desarrollar nuevas categorías de producto y avanza en su objetivo de construir una plataforma global de mayor dimensión en el sector.

Otra de las tendencias que ha quedado patente durante el semestre es la búsqueda de plataformas de liderazgo dentro de sectores especializados.

En este contexto se encuadra la oferta presentada por Deutsche Börse sobre Allfunds. La operación responde a la estrategia del grupo alemán de ampliar y reforzar su negocio de servicios para fondos de inversión mediante la integración de capacidades complementarias en distribución, tecnología y acceso a clientes institucionales. La transacción refleja el proceso de consolidación que atraviesa la industria financiera internacional y confirma el atractivo de compañías capaces de ocupar posiciones de liderazgo global en nichos de elevado valor añadido.

Tecnología, datos y plataformas digitales

La adquisición de Adevinta España por parte de EQT ofrece otra muestra de las tendencias que están definiendo el mercado actual. La operación incluye algunas de las plataformas digitales más conocidas del país, como InfoJobs, Milanuncios, Fotocasa o Coches.net, todas ellas líderes en sus respectivos segmentos.

En el anuncio de la adquisición, EQT puso el foco en el potencial de crecimiento de estos negocios a partir del fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, la mejora de la experiencia de usuario y el desarrollo de soluciones apoyadas en inteligencia artificial. La operación evidencia el atractivo que siguen despertando los activos digitales con una fuerte posición competitiva, marcas consolidadas y capacidad para generar crecimiento sostenible en el largo plazo.