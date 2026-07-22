Goirigolzarri compra acciones de Inditex por casi medio millón de euros

El expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri ha comprado acciones de Inditex por un importe de casi medio millón de euros tras aterrizar en el consejo de administración de la compañía fundada por Amancio Ortega como nuevo consejero independiente.

En concreto, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press, Goirigolzarri adquirió el pasado 20 de julio un total de 9.250 títulos de la compañía gallega a un precio de 53,75 euros por acción, situando el importe total de la inversión en 497.185 euros. Los títulos de Inditex avanzaban un 0,55% cercanas las 14:00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 54,4 euros.

La inversión del que fuera presidente de Caixabank entre 2021 y 2024 en el grupo presidido por Marta Ortega se produce después de que su junta general ordinaria de accionistas aprobó el pasado 7 de julio su nombramiento como nuevo consejero independiente de la compañía.

Goirigolzarri, que también fue consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituye a Rodrigo Echenique que dejó su asiento en el grupo textil al concluir el plazo de duración de su mandato el pasado 12 de julio.

Asimismo, la junta aprobó la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.