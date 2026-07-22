Naturgy cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 1.215 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, y ha revisado al alza sus previsiones para el conjunto del ejercicio, con la expectativa de superar los 2.100 millones de euros de beneficio, según ha informado la compañía. Europa Press recoge que la energética también espera elevar su resultado bruto de explotación (Ebitda) por encima de los 5.500 millones de euros este año.

La empresa obtuvo entre enero y junio un Ebitda de 2.975 millones de euros, un 4,5% superior al registrado un año antes, pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la tensión en los mercados energéticos derivada del conflicto en Oriente Medio.

Desde la compañía destacan que estos resultados ponen de manifiesto la fortaleza de su modelo de negocio, apoyado en la diversificación de actividades, la resiliencia operativa y una gestión prudente del riesgo, factores que, a su juicio, la sitúan en una posición favorable para afrontar un entorno energético volátil.

En los seis primeros meses del año, Naturgy destinó 844 millones de euros a inversiones, centradas principalmente en redes de distribución y proyectos renovables. La capacidad renovable instalada alcanza ya los 8,4 gigavatios (GW), mientras que otros 1,3 GW permanecen en construcción. De esa cartera, la empresa prevé que 629 megavatios entren en funcionamiento durante la segunda mitad de 2026.

Por su parte, la deuda neta se redujo hasta los 11.745 millones de euros al cierre de junio, frente a los 12.317 millones contabilizados un año antes. El ratio de deuda neta sobre Ebitda se situó en 2,2 veces, un nivel que, según la empresa, refuerza su capacidad financiera para seguir creciendo de forma selectiva.

Mejora de los objetivos del plan estratégico

A la vista de la evolución del negocio, Naturgy ha revisado las metas fijadas en su plan estratégico 2025-2027. La compañía prevé ahora un Ebitda superior a los 5.500 millones de euros en 2026, un 5% por encima de la estimación anterior, y un beneficio neto que rebasará los 2.100 millones de euros, un 10% más que el objetivo previo. Asimismo, espera limitar la deuda neta a unos 13.000 millones de euros.

La empresa considera que inicia una nueva etapa respaldada por una estructura financiera sólida y con capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento que generen valor de manera sostenida.

Récord de free float y nuevo dividendo

Según informa Europa Press, la salida de BlackRock/GIP y CVC del accionariado ha elevado el free float de Naturgy por encima del 46%, el porcentaje más alto de la historia de la compañía. La energética considera que este hito cumple uno de sus principales compromisos para mejorar la liquidez de la acción y aumentar su atractivo entre los inversores.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aseguró que la compañía "vuelve a demostrar la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para cumplir sus compromisos incluso en un entorno muy exigente". Además, añadió que la empresa "afronta ahora una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial, y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible".

Reynés también advirtió de que la evolución de los precios internacionales del gas "anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro".

En paralelo, el consejo de administración ha aprobado el reparto de un primer dividendo a cuenta de 2026 de 0,60 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio. Esta remuneración forma parte de la política de dividendos contemplada en el Plan Estratégico 2025-2027 y está condicionada al mantenimiento de la calificación crediticia BBB, que, según la compañía, no está en riesgo.

El pasado 31 de marzo, Naturgy distribuyó el dividendo complementario correspondiente a 2025, de 0,57 euros por acción, lo que elevó la retribución total del ejercicio hasta 1,77 euros por acción, un 10,6% más que la del año anterior.