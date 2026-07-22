Santander gana 7.328 millones hasta junio, un 14,9% más

Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones de euros en el conjunto de los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el banco al publicar sus cuentas trimestrales.

El dato es el beneficio ordinario, en el que Santander no incluye la ganancia extraordinaria por la venta del negocio de Polonia. Si se tiene en cuenta esta partida no recurrente, el beneficio neto atribuido fue de 8.973 millones de euros, lo que equivale a un 31,3% más.

"Nuestra diversificación de negocios, geográfica y de balance, junto con un equipo que ha demostrado una ejecución disciplinada y una gestión prudente del riesgo, siguen siendo nuestras fortalezas en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica. Estamos convencidos de que nuestra estrategia seguirá impulsando un crecimiento rentable y una creación de valor sostenible, y reiteramos todos nuestros objetivos para 2026 y a medio plazo", ha afirmado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Los ingresos totales de Santander (margen bruto) en el conjunto del semestre ascendieron a 30.822 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,4% interanualmente. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) crecieron un 7,1%, hasta los 22.711 millones de euros.

Las comisiones netas se elevaron a un ritmo del 8%, hasta los 6.851 millones de euros, mientras que el resultado por operaciones financieras (ROF) cayó un 29,1%, hasta los 732 millones, y los ingresos por dividendos se elevaron un 32,5%, hasta los 624 millones.

El banco cerró el semestre con unos gastos de personal de 6.930 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,9% interanualmente, mientras que el resto de los gastos de administración alcanzó los 3.938 millones, un 2,4% menos. El impacto de las amortizaciones fue de 1.667 millones (+2,5%), al tiempo que las provisiones se dispararon un 72,9%, hasta los 1.750 millones.

En el semestre, Santander registró un deterioro de valor de activos financieros de 6.571 millones, un 0,7% más que en el primer semestre de 2025.

Respecto a los datos del segundo trimestre estanco, el beneficio neto atribuido fue de 3.518 millones de euros, un 2,5% más que en el segundo trimestre de 2025, pese a que el año pasado se incluía el negocio polaco. El margen bruto fue de 15.682 millones de euros, un 1,4% más pese al cambio de perímetro.

El dato trimestral también incluye una partida no recurrente negativa de 250 millones de euros por los gastos de reestructuración de TSB. Sin tener en cuenta esto, el beneficio trimestral hubiera sido de 3.768 millones de euros.

Segmentos globales

Atendiendo a los diferentes negocios globales en los que Santander estructura su negocio, la división de banca minorista obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.124 millones de euros, un 12,9% más, con un incremento en los ingresos del 5,8%, hasta los 17.135 millones de euros. Por otro lado, la rama de banca corporativa y de inversión facturó 4.779 millones de euros (+16%) y obtuvo unos beneficios de 1.742 millones, un 18,3% más.

La rama de gestión patrimonial y de seguros contabilizó un margen bruto de 2.093 millones, un 8,4% más, con un alza del 19,5% en su beneficio, hasta 1.083 millones.

Por otro lado, el segmento de Openbank (donde no solo se incluye el banco digital, sino también el negocio de financiación al consumo y de autos) tuvo un margen bruto de 6.535 millones, un 1,7% más, con una caída del beneficio del 20,6%, hasta los 827 millones de euros. El segmento de pagos ganó 78 millones de euros, casi cinco veces más, tras elevar sus ingresos un 20,3%, hasta 771 millones.

El negocio de Santander en España reportó el mayor beneficio para el grupo, con 2.534 millones de euros, un 12,2% más. El margen bruto registró un incremento del 4,3%, hasta los 6.380 millones de euros. De esa cifra, el margen de intereses fue de 3.860 millones (+7,7%), mientras que las comisiones netas fueron de 1.588 millones (+5,7%).

Respecto al resto de las principales geografías donde opera el banco, Santander obtuvo un beneficio de 989 millones en Estados Unidos, un 17,9% más; de 1.093 millones en Brasil, un 9,7% más; de 897 millones en México, un 13% más; y de 725 millones en Reino Unido, un 29,5% más.

Cabe mencionar que el dato de Reino Unido tiene en cuenta la incorporación de TSB, que se incluye desde el 1 de mayo, tras formalizarse su compra a Banco Sabadell.

A cierre de junio de 2026, TSB contaba con unos activos de cerca de 53.000 millones de euros, una cartera crediticia bruta de aproximadamente 42.000 millones de euros, de la que más de un 90% eran préstamos hipotecarios a particulares, y unos recursos de la clientela de cerca de 42.000 millones de euros, compuestos en su totalidad por depósitos de la clientela, principalmente a la vista (más de un 80%). Cuenta con alrededor de 4.700 empleados, cerca de 180 sucursales y más de 4 millones de clientes en el Reino Unido.

Rentabilidad y balance

A cierre de junio, Banco Santander contabilizó un retorno sobre capital del 17,4%, lo que supone un alza de 1,4 puntos porcentuales en comparación con un año antes.

Por otro lado, el banco registró una ratio de capital CET1 en su variante phased in, del 14% al cierre de junio, lo que supone una mejora de un punto porcentual frente a un año antes. La ratio de capital total mejoró en 1,6 puntos, hasta el 18,8%.

Excluyendo el impacto de Polonia, el banco llegó a junio con 6.496 oficinas, lo que supone una reducción de 826 locales en un año. El número de trabajadores también se redujo en 8.399 personas, hasta 185.279 empleados.

A 30 de junio de 2026, el banco contabilizaba activos en su balance valorados en 1,954 billones de euros, lo que supone un alza del 7,6% frente a un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela subieron un 13%, hasta situarse en 1,08 billones de euros.

Del total de crédito, Banco Santander registró un total de préstamos de dudoso recobro por valor de 37.560 millones, un 15,1% más que un año antes. De esta forma, la tasa de mora se elevó en tres puntos básicos frente a un año antes, hasta el 2,93%.

Por otro lado, el pasivo se elevó en un 7,7%, hasta 1,838 billones de euros, con los depósitos de clientes situados en 1,060 billones de euros, un 12,1% más.

Además de los depósitos, fuera de balance el banco mantenía 284.751 millones de euros de clientes en fondos de inversión, un 19,9% más, mientras que el patrimonio colocado en fondos de pensiones era de 15.966 millones, un 2,1% más. Santander también administraba patrimonio por valor de 54.952 millones, un 19,6% más.