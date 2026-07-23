Bankinter dispara su beneficio un 11,7% hasta los 605 millones en el primer semestre

Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 605,23 millones de euros en el conjunto del primer semestre del año, lo que supone un alza del 11,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El Grupo Bankinter cierra el primer semestre del año con unos resultados sólidos, apoyados en el crecimiento de los volúmenes del negocio con clientes, la diversificación de las fuentes de ingresos y una estricta disciplina en la gestión de los costes. El dinamismo comercial en todas las geografías y actividades, junto con una gestión prudente del riesgo y del capital, refuerza la capacidad del Grupo para seguir generando resultados y creando valor para los accionistas", ha explicado la entidad comandada por Gloria Ortiz.

El margen de intereses durante los seis primeros meses del año registró una mejora del 5,36%, hasta los 1.160 millones de euros, apoyado por un segundo trimestre estanco "especialmente bueno", superior al de los últimos seis trimestres, tal y como ha precisado la entidad financiera. De su lado, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se elevó un 7,26% interanual, hasta los 1.602 millones de euros, impulsado por el buen comportamiento de las comisiones.

Al cierre de junio, las comisiones percibidas sumaron en total 548 millones de euros, un 15,5% más, gracias al impulso de negocios como los de gestión de activos, intermediación bursátil, custodia de valores o negocio transaccional, así como ingresos relevantes procedentes de la actividad de inversión alternativa.

Una vez deducido de este volumen total las comisiones pagadas a los socios de la Red de Agentes y de Banca Partner, el dato neto resultante se posicionó en los 440,4 millones de euros, un 15,85% más que respecto al primer semestre de 2025.

Además, los ingresos también estuvieron sustentados por las operaciones financieras (ROF) que experimentaron un ascenso de casi el 12%, hasta los 20,92 millones de euros. Al margen bruto hay que descontar además unos costes operativos de 550,6 millones de euros, un 2,7% más que hace un año, lo que lleva a un margen de explotación de 1.052,4 millones de euros, un 9,8% más que a 30 de junio de 2025.

El banco decidió, a su vez, elevar un 11,62% sus dotaciones a provisiones, hasta los 37,68 millones de euros, mientras que contabilizó unas pérdidas por deterioro de activos de 153,37 millones, un 1,9% superiores a las del mismo periodo del año previo.

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Asimismo, el banco naranja ha reducido su ratio de eficiencia en 153 puntos, hasta el 34,35%, gracias a "una disciplina en los costes, a la aplicación de la IA generativa en los procesos internos del banco, que está mejorando la productividad, y a una organización cada vez más eficiente", ha argumentado la firma.

Solvencia y balance

A la clausura del primer semestre, el banco contabilizaba activos dudosos por valor de 1.856,8 millones de euros, un 6,08% menos. En este contexto, la ratio de morosidad se redujo en 22 puntos básicos, hasta el 1,92%, con un índice de cobertura del 69,15%, que es inferior en 1,16 puntos porcentuales al de junio de 2025.

El retorno sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) fue del 20,36% a cierre del sexto mes del año, lo que supone una mejora de 86 puntos básicos frente a un año antes.

Por otro lado, en lo que se refiere a la solvencia, la ratio de capital CET1 alcanzó el 12,91% al finalizar el semestre, 33 puntos básicos más que al término del mismo periodo en 2025, por encima del mínimo exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que es del 8,58%.

A 30 de junio de 2026, el banco naranja contaba con un total de activos en su balance valorados en 140.933 millones de euros, lo que supone un alza del 7,57% en comparación con un año antes. De esa cifra, los préstamos a la clientela, sin contar entidades de crédito, se elevaron un 3,59% interanual, hasta los 83.569 millones de euros.

La nueva producción hipotecaria cae un 34% en España

Por otro lado, el volumen de negocio con clientes --que incluyen inversión crediticia, recursos minoristas y activos bajo gestión-- alcanzan los 249.238 millones de euros, cifra un 7,8% superior a la de hace un año.

Dentro de esa estrategia, los volúmenes de negocio en España crecieron en global un 7%. La cartera de inversión crediticia sumó 70.500 millones de euros, con un alza del 3% en el periodo analizado. En cuanto a los recursos minoristas de clientes más los gestionados fuera de balance, el crecimiento es del 9%, hasta los 147.000 millones. Así, el resultado antes de impuestos de Bankinter España fue en el semestre de 716 millones de euros (+11%).

Sobre la nueva producción hipotecaria, en España descendió un 34%, en línea con el dato cosechado durante el primer trimestre del año (-40% interanual). Esto contrasta con las cifras en Irlanda y Portugal, que de manera conjunta elevan su nueva producción un 19%. Así, la nueva producción hipotecaria del Grupo en el semestre fue de 2.900 millones de euros, un 16% inferior a la del primer semestre de 2025.

Grandes lineas de negocio

Por líneas de negocio, la inversión crediticia de Banca de Empresas alcanzó los 39.000 millones de euros, un 7% más sobre el mismo semestre de 2025. Dentro de esta, el Negocio Internacional concentró 12.000 millones de euros de esa cartera (+12%). En lo que se refiere al negocio de Banca Comercial, que agrupa la actividad con clientes personas físicas, mantiene su estrategia de "priorización de márgenes y capital", lo que explica el ajuste en la nueva producción hipotecaria.

El Grupo ha remarcado el papel de uno de los productos más "potentes de cara a la captación de nuevos clientes": la Cuenta Nómina y la Cuenta Digital. Así, la entidad anotó un alza del saldo de las cuentas del 20% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 24.000 millones de euros.