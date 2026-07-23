Repsol gana 2.201 millones en el primer semestre y refuerza la remuneración de sus accionistas

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 265% respecto a los 603 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La petrolera atribuye esta mejora al contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos y al encarecimiento del petróleo tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

La compañía presidida por Josu Jon Imaz también elevó su resultado neto ajustado, el indicador que refleja la evolución ordinaria del negocio, hasta los 2.711 millones de euros, más del doble que los 1.155 millones obtenidos en la primera mitad de 2025.

El alza del crudo impulsa las cuentas

Repsol ha explicado que el beneficio se vio favorecido por un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros derivado de la revalorización de sus inventarios de crudo y productos petrolíferos.

La empresa ha desarrollado su actividad en un escenario marcado por el aumento de los precios de la energía tras el conflicto entre Israel e Irán. Durante el primer semestre, el barril de Brent promedió 92,3 dólares, frente a los 71,9 dólares del mismo periodo del año pasado.

También mejoraron los márgenes de refino, que alcanzaron una media de 12,4 dólares por barril, más del doble que los 5,6 dólares registrados un año antes. La compañía ha señalado que, pese a no contar con activos en Oriente Medio, el conflicto ha incrementado la volatilidad de los mercados y ha restringido la oferta mundial de crudo.

Millones para reforzar las reservas

Ante ese escenario, Repsol destinó 2.400 millones de euros durante el semestre a aumentar sus existencias de crudo y productos refinados con el objetivo de garantizar el suministro energético.

La empresa también destacó la fortaleza de su generación de caja. El flujo de caja de las operaciones alcanzó 5.711 millones de euros, excluyendo la variación del fondo de maniobra, superando las inversiones realizadas y el coste de los programas de recompra de acciones.

Por su parte, la deuda neta se redujo hasta los 3.667 millones de euros, 1.133 millones menos que al cierre del primer trimestre, gracias a la generación de caja y a la desinversión de una cartera de activos renovables en España. El ratio de apalancamiento descendió hasta el 11,3%, frente al 14,3% registrado tres meses antes.

Más dinero para los accionistas

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha calificado los resultados de "sólidos" y ha destacado el inicio de la producción de petróleo en el proyecto Pikka, la puesta en marcha de la producción de combustibles renovables en Puertollano y los avances en la rotación de activos renovables.

La compañía también ha decidido reforzar la remuneración a sus accionistas. Tras completar un primer programa de recompra de acciones por 350 millones de euros, el Consejo ha aprobado un segundo programa de hasta 500 millones y prevé anunciar un tercero en octubre.

Si se ejecutan los tres programas previstos, Repsol destinará hasta 850 millones de euros a recompras de acciones durante 2026, dentro de su objetivo de distribuir entre el 30% y el 40% del flujo de caja de las operaciones entre sus accionistas.