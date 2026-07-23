Telefónica bate al sector europeo de las telecos en julio con una subida del 3%

Telefónica está logrando superar en julio el comportamiento bursátil medio del sector europeo de las telecomunicaciones al acumular una revalorización del 3% en lo que va de mes, frente a la caída media del 0,6% registrada por las principales operadoras europeas, según datos de mercado.

Este mejor comportamiento permite a la compañía reducir parte de la diferencia acumulada durante el ejercicio con respecto a sus comparables europeos, en un contexto en el que el sector continúa mostrando una evolución dispar.

En el conjunto de 2026, Telefónica acumula una subida del 3,7% en bolsa, hasta los 3,622 euros, que se eleva al 8% al incluir la rentabilidad por dividendo. La media del sector europeo registra un avance del 10,7% sin dividendos y del 13,5% con dividendos.

Entre las grandes telecos europeas, Vodafone lidera la revalorización anual, con un avance del 18% en bolsa y del 21% incluyendo dividendos, mientras que en julio suma otro 17,2%, aupada por la compra del 16,2% del capital por parte del inversor y empresario francés Xavier Niel. Esta operación ha sido vista precisamente por el mercado como una señal del valor que tienen las telcos y las infraestructuras que gestionan.

Orange acumula una subida del 15,7% en 2026, que alcanza el 17,8% con dividendos, aunque en julio retrocede un 0,5%.

Por su parte, BT avanza un 6,4% en el conjunto del ejercicio —descontará su dividendo a comienzos de agosto— y un 3% durante julio.

En el caso de Deutsche Telekom, la operadora alemana registra un descenso del 1,5% en bolsa en 2026, aunque mantiene una rentabilidad positiva del 1,4% al incorporar el dividendo. En julio, sin embargo, protagoniza uno de los mayores avances del sector con una subida del 14%.

Fuentes del mercado destacan que el comportamiento de Telefónica durante julio supone una mejora relativa respecto al conjunto del sector europeo, al situarse entre las pocas grandes operadoras que han logrado obtener una rentabilidad positiva en un mes marcado por la toma de beneficios en buena parte de las telecos cotizadas.