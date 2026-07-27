GBSB Global consolida un modelo educativo pionero para formar a los profesionales que exige la nueva economía

GBSB Global Business School, una institución con cuatro campus (Barcelona, Madrid, Malta y online), cierra uno de los cursos académicos más significativos de su historia, según destacó, consolidando un modelo educativo basado en tres pilares: innovación aplicada, internacionalización genuina e hiperespecialización.

La escuela ha desarrollado programas pioneros en España en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la gestión de blockchain, fintech, la gestión de la innovación, los eSports, el negocio digital y las smart cities. Lo hace con la convicción de que las instituciones educativas deben anticiparse al mercado, no limitarse a adaptarse a él, desarrollando nuevos programas únicamente cuando existe una necesidad real y una sólida base académica.

Según Antonio Rodríguez Engelmann, director general de GBSB Global Business School, el papel de una escuela de negocios ha cambiado profundamente: "La verdadera calidad de una escuela de negocios no se mide solo por los programas que ofrece, sino por su capacidad de anticipar las competencias que las empresas necesitarán dentro de cinco o diez años y de formar a los profesionales preparados para liderar esa transformación".

Este último curso académico trajo consigo un reconocimiento institucional concreto. Tras una auditoría positiva de AQU Catalunya, el Bachelor of Business Administration and Digital Innovation y el Master of Science in Management de GBSB Global quedaron formalmente inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de España, reforzando las acreditaciones ya existentes de MFHEA y ACBSP, así como su calificación de cinco estrellas QS obtenida en tres ocasiones.

En junio de 2026, la Asociación Española de Consumidores situó a GBSB Global en primer lugar de una nueva clasificación de escuelas de negocios que están redefiniendo la educación empresarial en España, por delante de varias escuelas de negocios españolas de gran trayectoria. La escuela también fue incluida en la lista 2026 de las Mejores Escuelas de Negocio de España de Forbes España.

GBSB Global imparte todos sus programas académicos en inglés y reúne a estudiantes de más de 100 países, creando un entorno multicultural que forma parte de su metodología educativa. Este curso trajo también la apertura del nuevo campus insignia de la escuela en pleno centro de Madrid, a pocos pasos del parque del Retiro, ubicado en un edificio histórico meticulosamente restaurado.

Además, el modelo educativo incorpora metodologías experienciales como el Design Thinking y LEGO® Serious Play®, junto con programas propios de emprendimiento que conectan a los estudiantes con mentores, inversores y el ecosistema emprendedor. Impuls AgriTech, desarrollado junto con el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y la Generalitat de Catalunya, creció de 8 proyectos en 2025 a 12 en 2026, mientras que la G-Accelerator Impact Call (el programa de preaceleración de GBSB Global en Barcelona para proyectos de impacto en fase inicial, desarrollado junto con la UVic-UCC y la Universidad de Northampton y financiado por la Generalitat de Catalunya y el Fondo Social Europeo) continúa creciendo, alcanzando alrededor de 30 proyectos en su última edición.

El Centro de Investigación de la escuela también sigue expandiéndose, tras haber acogido ya su primera Conferencia Doctoral y la edición inaugural de InnoVision, una conferencia internacional sobre innovación empresarial, sostenibilidad y transformación estratégica, que actualmente está recibiendo propuestas de ponencias para su segunda edición, que se celebrará en el nuevo campus de Madrid en los próximos meses.