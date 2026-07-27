La Fageda estima en más de 73 millones de euros el valor social que genera

La Fageda ha estimado, por cuarto año consecutivo, el valor que genera como proyecto de la economía social mediante la metodología del Valor Social Integrado (VSI), también conocida como contabilidad social. En el año 2025 este valor se ha situado en los 73,4 millones de euros, una cifra que refleja un incremento del 12% en comparación con el año anterior.

Desde 2022, La Fageda utiliza esta herramienta con el objetivo de comprender mejor el alcance del proyecto y su impacto en las personas y el entorno. El Valor Social Integrado ofrece una mirada complementaria a los indicadores económicos habituales y parte del análisis del impacto sobre los principales grupos de interés de la entidad, lo que permite poner en relación la actividad de La Fageda con los beneficios sociales y comunitarios que genera.

Esta metodología integra tanto el valor de mercado, que incluye el valor económico directo e indirecto que genera la actividad empresarial (salarios, impuestos, compras a proveedores y el valor generado a clientes, entre otros), como el valor de no mercado, que recoge contribuciones que la contabilidad convencional no contempla –como por ejemplo la mejora en el nivel de inclusión social, la autonomía de las personas atendidas y su participación en la vida comunitaria, el tiempo que se libera a las familias o la reducción del gasto público en prestaciones sociales gracias a la inclusión laboral–. Para medir este valor de no mercado, se monetiza el valor social, humano y comunitario a través de unos indicadores que traducen los impactos a una magnitud económica.

El cálculo del VSI de La Fageda para el 2025 sitúa el valor de mercado en 62,2 millones de euros, mientras que el valor social de no mercado es de 11,1 millones. Este último se traduce, principalmente, en beneficios directos para las personas que se atienden y sus entornos más próximos, con impacto también en la comunidad. Y es así como se contabilizan beneficios por valor de 5,6 millones de euros para las personas que se atienen; 2,9 millones para las familias y alrededor de 660.000 euros para la comunidad.

Uno de los datos que mejor ayuda a interpretar este conjunto es la relación entre los recursos públicos recibidos y el valor generado. Según este cálculo, por cada euro público recibido, el proyecto genera más de 13 euros de retorno para el conjunto de la sociedad. Un retorno que se concreta en forma de mejora de las condiciones de vida, apoyo a las familias y contribución a su bienestar, ahorro para las administraciones en prestaciones y servicios, así como ingresos en cotizaciones e impuestos, o el valor generado a través de la sensibilización social hacia la salud mental o cuestiones de inclusión social. Además, por cada euro público recibido el proyecto genera 2,51 para la Administración Pública.

"Los datos nos ayudan a poner luz sobre una realidad que a menudo no se ve. Más allá de los resultados económicos, lo que nos mueve son las personas que consiguen construir una vida más autónoma y las familias que se sienten más acompañadas. El Valor Social Integrado nos permite hacer visibles estos impactos, entender mejor el alcance real de nuestro proyecto e incorporar una mirada más completa en la toma de decisiones. También nos recuerda que trabajar por el bien común es una responsabilidad compartida entre entidades, administraciones, empresas y ciudadanía, para construir territorios más cohesionados, donde haya más oportunidades para todo el mundo", explicó la directora general Sílvia Domènech.

Proyecto

A cierre de 2025, el conjunto de actividades productivas y servicios de La Fageda ha reunido a 852 personas vinculadas al proyecto. De estas, más de 470 personas han mantenido un contrato laboral y alrededor de un 60% de ellas –en concreto 276 personas, todas procedentes de la comarca de la Garrotxa– presentan una discapacidad intelectual, un problema de salud mental y/o una situación de riesgo de exclusión social.

Del total de 852 personas vinculadas al proyecto, 286 son alumnos de Noima, la escuela de nuevas oportunidades de la Garrotxa, y hasta 369 personas han sido atendidas desde los diferentes servicios de los ámbitos sociolaboral y de atención diurna a las personas. Una atención que incluye varios servicios, como por ejemplo el acompañamiento con el trabajo protegido en el Centro Especial de Empleo, los servicios de terapia ocupacional (STO), los servicios ocupacionales de inserción (SOI), los de inserción laboral en la empresa ordinaria (SIL), los de vivienda y las actividades de ocio.

Un 77% de las personas vinculadas al proyecto pertenecen a colectivos vulnerables –personas con discapacidad intelectual, trastorno de salud mental y/o en situación de riesgo de exclusión social–. Estos datos reflejan la contribución de La Fageda para hacer posible trayectorias de vida más estables y entornos familiares más sostenibles y el compromiso comunitario del proyecto.

El VSI pone de manifiesto que las actividades económicas son un medio para desplegar el propósito social de La Fageda. A través de la producción de lácticos y postres, mermeladas y helados, los servicios de jardinería, las actividades de granja y agricultura, el Servicio de Atención al Visitante, la cafetería del mercado de Olot y los servicios propios como los de limpieza, cocina y oficinas, La Fageda despliega su misión, que es la de generar oportunidades laborales, de formación y servicios para personas en situación de vulnerabilidad en la comarca de La Garrotxa.

Durante el 2025, esta actividad productiva ha permitido sostener el proyecto con dimensiones como por ejemplo los más de 2,5 millones de consumidores de los productos de La Fageda, en Cataluña, y una producción equivalente a 108 millones de unidades de yogures y postres. Los resultados de 2025 recogen una facturación, derivada de la venta de productos y servicios, de 39 millones de euros, que asciende a 41,8 millones si se tiene en cuenta el valor económico creado cuando incorporamos otros ingresos y subvenciones. La aportación a reservas del ejercicio 2025 ha sido de 2,5 millones de euros.

A la vez, la entidad ha continuado invirtiendo en la mejora de sus servicios e instalaciones, con el objetivo de dar continuidad al proyecto y garantizar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual, trastornos de salud mental o en riesgo de exclusión. El año 2025 contabilizó una inversión total de 3,7 millones de euros.