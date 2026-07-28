El dueño de Telefónica Perú afianza su apuesta por la energía con una oferta sobre una distribuidora de gas de Argentina

El empresario argentino José Luis Manzano continúa reforzando su presencia en sectores estratégicos de América Latina después de que Edenor, compañía en la que participa, presentara una oferta para adquirir la participación de YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas natural de Argentina.

La operación representa un nuevo paso dentro de una estrategia empresarial que durante los últimos meses ha estado marcada por importantes movimientos corporativos. Entre ellos destaca la adquisición de Telefónica Perú, una de las principales compañías de telecomunicaciones del país andino, y la compra, junto a la multinacional energética Mercuria, de los activos de Shell en Argentina, una operación valorada en 1.420 millones de dólares que incorporó una refinería, 894 estaciones de servicio y diversas infraestructuras logísticas.

Con la oferta sobre Metrogas, Manzano continúa ampliando una plataforma empresarial especializada en sectores considerados esenciales para el funcionamiento de la economía, como la energía, la electricidad, las telecomunicaciones y las infraestructuras.

El empresario inició su trayectoria pública durante el Gobierno argentino de Carlos Menem y, posteriormente, desarrolló una intensa actividad empresarial que le ha permitido consolidarse como uno de los principales inversores latinoamericanos en industrias reguladas y de largo plazo.

Su grupo mantiene además una destacada presencia en el ámbito de los medios de comunicación a través de Grupo América, considerado el segundo grupo privado de comunicación de Argentina, y recientemente ha comenzado a reforzar también su actividad empresarial en España mediante una participación minoritaria en el nuevo canal nacional de televisión La Séptima.

El Instituto Coordenadas incluyó recientemente a José Luis Manzano entre los 25 empresarios más influyentes de América Latina, destacando su capacidad para combinar experiencia institucional, liderazgo empresarial y una creciente proyección internacional en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, infraestructuras y comunicación.

Según diversos analistas, los últimos movimientos corporativos responden a una estrategia orientada a consolidar una plataforma integrada de activos esenciales para el desarrollo económico de la región, aprovechando el crecimiento previsto de la demanda energética y de conectividad en América Latina.

La posible incorporación de Metrogas reforzaría esa estrategia y consolidaría a Manzano como uno de los empresarios más activos del actual ciclo inversor latinoamericano, protagonizando en pocos meses algunas de las operaciones corporativas más relevantes registradas en la región.