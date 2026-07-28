Loreto Inversiones y Bankinter lideran la categoría de fondos mixtos en la primera mitad del año

Loreto Inversiones y Bankinter son las dos gestoras que más destacan entre los fondos mixtos más rentables en lo que va de 2026, al ser las únicas que colocan productos tanto en el Top 5 de Renta Variable Mixta Euro como en el de Renta Fija Mixta Euro, según los datos de Inverco a cierre de junio tomando solo las clases minoristas.

Loreto Inversiones sitúa dos productos entre los más rentables del universo mixto. En Renta Variable Mixta, Loreto Premium Renta Variable Mixta registra una rentabilidad del 7% en 2026. A más largo plazo, el fondo acumula una rentabilidad anualizada del 11,69% a tres años. En Renta Fija Mixta, Loreto Premium Renta Fija Mixta obtiene un 7,18% en el año, con una rentabilidad del 8,09% anual a tres años.

Según explica la propia web de la gestora, la filosofía de inversión de Loreto Inversiones se basa en una gestión activa y dinámica, orientada a generar rentabilidades positivas a largo plazo. La entidad destaca la preservación de capital, la consistencia, el análisis riguroso y la flexibilidad para adaptar las carteras a cambios de mercado, combinando factores globales y locales en la toma de decisiones.

Bankinter Gestión de Activos también consigue presencia en las dos categorías analizadas. En Renta Variable Mixta, Bankinter Mixto Flexible FI gana un 10,04% en 2026, con rentabilidades anualizadas del 8,28% a tres años. En Renta Fija Mixta, Bankinter Mixto Renta Fija FI avanza un 4,09% en el ejercicio, con un anualizado 5,52% a tres años.

La gestora de Bankinter define su enfoque como una inversión de medio y largo plazo, centrada en la preservación del capital, la consistencia y el control del riesgo. Su proceso de inversión se apoya en un análisis fundamental disciplinado y ordenado, que combina distintos activos, geografías y divisas para lograr diversificación y estabilidad en los resultados.