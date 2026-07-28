Mango factura 1.852 millones en el primer semestre y mantiene su expansión internacional

Mango cerró el primer semestre del año con una facturación de 1.852 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,2% interanual y del 10,7% a tipo de cambio constante, según ha comunicado la compañía.

La empresa considera que estos resultados reflejan la evolución positiva de su negocio y mantienen la senda de crecimiento de los últimos años. El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha señalado que los datos del primer semestre están en línea con el objetivo marcado en el Plan Estratégico 2024-2026, que prevé alcanzar una facturación de 4.000 millones de euros al cierre de este ejercicio.

Inversiones en tiendas y tecnología

Durante los seis primeros meses del año, Mango destinó 90 millones de euros a ampliar y mejorar su red comercial, reforzar sus capacidades tecnológicas y continuar con la expansión del Campus Mango.

La compañía realizó 127 aperturas y 37 reformas entre enero y junio, y cerró el mes de junio con una red de más de 2.960 puntos de venta en más de 120 países. Ruiz ha destacado que la evolución de la compañía refleja un crecimiento superior a la media del mercado y refuerza su presencia internacional dentro del sector de la moda.

El negocio internacional concentra el 77% de las ventas

La actividad fuera de España mantuvo su peso dentro del grupo y representó el 77% de la facturación total durante el primer semestre. Los principales mercados de Mango fueron España, Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos. La compañía continúa con sus planes de expansión internacional, entre ellos la apertura de 45 tiendas en Francia hasta 2028, con una inversión prevista de 66 millones de euros.

Además, Mango mantiene una alianza estratégica con Coin para abrir 27 tiendas en Italia hasta 2028 y prevé ampliar su presencia este año con la apertura de 10 establecimientos en Reino Unido y otros 10 en Turquía.

El canal online gana peso

El negocio digital continuó creciendo a doble dígito durante el primer semestre y representó el 32% de la facturación total de Mango. La compañía combina así la expansión de su red física con el desarrollo de sus canales digitales, dentro del Plan Estratégico diseñado para los próximos años.

Mango mantiene como objetivo seguir aumentando su presencia internacional y reforzar sus capacidades operativas y tecnológicas para acompañar el crecimiento del grupo.