CaixaBank gana 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más

CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8,5% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial y el aumento de los ingresos por servicios, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio, el margen de intereses alcanzó los 5.390 millones de euros, un 2% más, mientras que el margen bruto, que recoge el conjunto de los ingresos del negocio bancario, se situó en 8.338 millones, un 3,7% superior al registrado un año antes.

Crecen los ingresos por servicios

Los ingresos por servicios ascendieron a 2.772 millones de euros, un 7,4% más, gracias al avance de la gestión patrimonial y de los seguros de protección. En concreto, los ingresos por gestión patrimonial crecieron un 12,1%, hasta 1.091 millones de euros, mientras que los procedentes de los seguros de protección aumentaron un 14,5%, hasta 658 millones.

Por su parte, las comisiones bancarias descendieron un 1,1%, hasta 1.023 millones de euros, debido principalmente a la reducción de las comisiones recurrentes por los programas de fidelización. A pesar de ello, las comisiones netas aumentaron un 6,5%, hasta 2.075 millones.

Más crédito y mayor volumen de negocio

La cartera de crédito sano creció un 8,2% en los últimos doce meses y alcanzó los 398.835 millones de euros, impulsada por el aumento de la financiación a empresas (+10,6%), la adquisición de vivienda (+6,7%) y el crédito al consumo (+11,5%).

Los recursos de clientes se situaron en 771.943 millones de euros, un 7,6% más, apoyados tanto por el crecimiento de los activos bajo gestión, que aumentaron un 14,9% hasta 216.741 millones, como por los recursos en balance, que avanzaron un 5,6%.

Gracias a esta evolución, CaixaBank cerró el semestre con un volumen de negocio cercano a 1,2 billones de euros, un 7,8% superior al de hace un año.

La morosidad baja

La entidad continuó mejorando la calidad de sus activos. El saldo de créditos dudosos descendió hasta 7.839 millones de euros, lo que supone una reducción de 785 millones en los últimos doce meses. Como consecuencia, la ratio de morosidad bajó hasta el 1,78%, frente al 2,07% con el que cerró 2025.

En cuanto a la rentabilidad, el banco registró un ROTE del 18% en el primer semestre. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado que estos resultados reflejan la ejecución del plan estratégico de la entidad.

La ratio de solvencia CET1 se situó en el 12,5%, tras incorporar el impacto del programa de recompra de acciones de 500 millones de euros anunciado el pasado mes de abril.

Portugal aporta 218 millones y confirma el dividendo

Banco BPI, la filial portuguesa de CaixaBank, aportó 218 millones de euros al resultado del grupo durante el primer semestre, tras aumentar un 6,9% su volumen de negocio en el último año.

Por su parte, el neobanco imagin alcanzó los 4,2 millones de clientes y un volumen de negocio cercano a 24.000 millones de euros, un 20% más que hace un año.

Las cuentas también recogen un impacto de 304 millones de euros por el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC), frente a los 296 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.

En relación con la remuneración al accionista, CaixaBank mantiene su previsión de distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto de 2026. El Consejo de Administración prevé aprobar en octubre el importe definitivo del dividendo a cuenta, que se abonará en noviembre y se situará en una horquilla de entre 961 y 1.281 millones de euros.