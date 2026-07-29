El Corte Inglés aporta 2.068 millones a las arcas públicas tras disparar su beneficio

El Corte Inglés redujo un 25,8% la retribución de su Consejo de Administración durante el ejercicio fiscal 2025-2026, hasta 13,82 millones de euros, al tiempo que elevará un 11,1% el dividendo, que alcanzará 250 millones de euros, tras cerrar el ejercicio con un beneficio neto de 628 millones, un 22,8% más que un año antes.

Según las cuentas anuales consolidadas remitidas por la compañía, la reducción de la remuneración del Consejo responde a la desaparición de la Comisión Ejecutiva Delegada, lo que supuso que algunos consejeros dejaran de desempeñar funciones ejecutivas.

Más beneficio y un dividendo de 250 millones

El grupo cerró el ejercicio con un beneficio neto recurrente de 522 millones de euros, un 11% superior al del ejercicio anterior. Con estos resultados, El Corte Inglés distribuirá 250 millones de euros en dividendos, frente a los 225 millones repartidos el año anterior. El importe supone un incremento del 11,1%.

Durante el ejercicio, la compañía aportó 2.068 millones de euros a las arcas públicas, una cifra similar a los 2.083 millones del año anterior. Además, recibió 4,8 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas, de las que el 98,3% correspondió a España.

En cuanto a su actividad, El Corte Inglés realizó compras por valor de 12.907 millones de euros, un 1% más que en el ejercicio anterior, pese a reducir un 13,6% el número de proveedores, hasta 40.578. La compañía explica que continúa concentrando el volumen de compras en un menor número de socios estratégicos para reforzar la gestión de su cadena de suministro.

Apuesta por los proveedores españoles

El grupo mantiene su apuesta por los proveedores nacionales. El 63,7% de ellos están ubicados en España y representan el 78,3% del volumen total de compras. Además, la empresa continúa impulsando el distintivo Producido en España, integrado en su Guía de Producto Sostenible, aunque también mantiene relaciones comerciales con proveedores de otros países de la Unión Europea y de mercados internacionales.

La alta dirección eleva su remuneración

Las remuneraciones de la alta dirección ascendieron a 11,23 millones de euros, frente a los 7,03 millones del ejercicio anterior. Esta cifra incluye las retribuciones de directivos que abandonaron la compañía durante el periodo.

Asimismo, se contabilizaron 1,8 millones de euros en indemnizaciones y 6,28 millones asociados al plan de incentivos plurianual aprobado por la Junta de Accionistas para el periodo 2025-2029 y vinculado al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. A finales de febrero, la alta dirección estaba formada por 16 personas, el doble que un año antes.

Menor retribución del Consejo y cambios en la dirección

De los 13,82 millones de euros percibidos por el Consejo, 3,8 millones correspondieron a sueldos y 10,01 millones a otros conceptos retributivos.

Además, la compañía abonó 3,39 millones de euros en concepto de indemnización al exconsejero delegado Gastón Bottazzini, que dejó voluntariamente sus cargos en octubre de 2025. Un año antes, las indemnizaciones ascendieron a 14,4 millones por la pérdida de funciones ejecutivas de varios miembros del Consejo.

El 15 de enero de 2026 asumió la presidencia del Consejo Cristina Álvarez, tras ser designada por el órgano de administración en noviembre de 2025. Al cierre del ejercicio, el Consejo estaba integrado por nueve miembros, cuatro mujeres y cinco hombres, frente a los diez consejeros del año anterior.